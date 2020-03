Netflix ajoute à son catalogue de bandes Studio Ghibli, Princess Mononoke

Après que Netflix a annoncé en janvier les films du Studio Ghibli qui feraient partie de son catalogue et auraient été téléchargés progressivement, enfin vient à la plate-forme le film de Princesse Mononoke.

Le film est en doublage allemand, anglais, espagnol et espagnol. langue d’origine, et comprend des sous-titres en espagnol.

Cette superbe cassette parle de la lutte entre les protecteurs forestiers et les humains Ils en ont besoin. Le prince Ashitaka essaie de sauver son village d’un sanglier diabolisé et, ce faisant, est maudit.

Actuellement les films trouvés disponible Au sein de la plateforme:

· Le voyage de Chihiro

· Princesse Mononoke

· L’histoire de la princesse Kaguya

· Arrietty et le monde des minuscules

· Nausicaä de la vallée du vent

· Mes voisins les Yamada

· Haru dans le royaume des chats

Netflix continuera à nous remplir davantage avec ces films incroyables, car Le 1er avril, plus de films seront ajoutés, tels que: Pom Poko, Murmures du cœur, Le château errant, Ponyo sur la falaise, La colline des coquelicots, Le vent se lève et La mémoire de Marnie.

Pour tous les fans de ce studio d’animation japonais, ils ont confirmé qu’ils avaient déjà commencé deux nouveaux films qui sera publié au cours de la deux prochaines années.

Le premier film sera intitulé Comment vivez-vous Et il est dirigé par Hayao Miyazaki, étant une adaptation du roman de 1937 écrit par Genzaburo Yoshino.

Ce nouveau catalogue a sans aucun doute excité les gens et se souvient de ces grands films, donc à chaque première ils annoncent à quel point ils aiment ce studio d’animation sur les réseaux sociaux.

Le Studio Ghibli est un studio d’animation japonais, considéré par les experts et de nombreux cinéphiles comme l’un des meilleures études d’animation de tout le monde Actuellement.

Maintenant, avec tous ces films, vous pouvez passer un dimanche marathon, bon pop-corn et collations avec les films du Studio Ghibli.

.