Netflix ajoute des films éducatifs, des séries et des documentaires sur YouTube | Instagram

La plate-forme de streaming de Netflix a ajouté un grand catalogue pédagogique avec des films, des séries et des documentaires sur YouTube pour soutenir la crise et aider les enseignants maintenant que les écoles sont fermées.

Netflix a ajouté quelques documentaires et séries sur sa chaîne YouTube, parmi lesquels Notre planète et Expliqué, ce à la demande de milliers d’enseignants.

Notre planète est un documentaire qui montre la grande beauté naturelle de la planète terre et comment le changement climatique affecte tous les êtres vivants, du désert arctique aux jungles d’Amérique du Sud.

Cela peut vous intéresser: Netflix lance Jugando con Fuego, une émission de téléréalité très intense

Expliqué est un documentaire qui aborde une grande variété de sujets qui ont un impact sur la la vie quotidienne de toutes les personnes, telles que l’éthique du génie génétique, l’inégalité raciale et la monogamie.

Amendement XIII est une histoire documentaire où des experts, des militants et des politiciens analysent criminalisation des Afro-Américains et la montée des prisons aux États-Unis USA

Résumé: L’art du design est un documentaire qui nous donne un aperçu de la design contemporain avec certains des designers les plus prestigieux du monde.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Ces documentaires aideront en ces temps où les écoles sont fermées en raison des aléas de la santé dans le monde.

Maintenant le les écoles y les universités donner leur classes virtuellesCe sera donc un grand soutien pour les enseignants et les élèves.

Depuis de nombreuses années, Netflix permet aux enseignants de projeter des documentaires dans leurs salles de classe. Cependant, cela n’est pas possible avec la fermeture des écoles “, a indiqué la société dans un article de blog.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Chaque titre a également quelques ressources pédagogiques disponibles, qui peut être utilisé par les étudiants et les enseignants.

Nous espérons que cela aidera en quelque sorte les enseignants du monde entier “, ont-ils ajouté dans le communiqué.

Tous les documentaires sont disponibles dans le langue anglaise et avec sous-titres de plus de 12 langues et il sera disponible plus tard cette semaine.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le bon côté est qu’il existe des longs métrages qui peuvent apporter une bonne perspective ou enseigner bonnes choses.

C’était quelque chose de complètement inattendu, car ils ne l’avaient jamais fait depuis qu’ils devaient payer l’abonnement de leur plateforme pour pouvoir y accéder, mais maintenant ils peuvent obtenir de manière gratuit.

Vous pouvez également lire: Stephen King vous recommande de regarder ces séries et films Netflix

Comme il a été révélé il y a quelques semaines, l’utilisation excessive d’Internet depuis le début de la quarantaine a augmentation des parts Netflix, car il y a plus de personnes qui veulent y accéder, ayant actuellement plus de 50 millions d’utilisateurs paiement dans le monde entier.

.