Netflix ajoute une tonne de super films cette semaine pour vous aider à vous isoler

Maintenant que nous nous isolons nous-mêmes chez nous pour aider à vaincre la pandémie de COVID-19, cela peut être l’occasion idéale de rattraper notre retard sur les choses qui se sont produites dans notre Netflix liste de surveillance depuis si longtemps.

Le nouveau coronavirus, un brin muté de la famille des coronavirus, est originaire de Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière, mais actuellement, tous les pays du monde luttent contre l’épidémie. À ce jour, plus de 714 000 personnes ont contracté la maladie et 33 617 sont décédées en raison de cas graves de syndrome respiratoire aigu. Aux États-Unis seulement, plus de 139 000 patients ont été identifiés et environ 158 millions de personnes sont en détention préventive dans les 50 États. Alors que les ramifications du COVID-19 ont peut-être porté un coup sans précédent au monde économique, les modèles commerciaux comme Netflix ont profité du fait que les gens passent plus de temps à la maison avec peu à faire.

Maintenant, évidemment, la plate-forme a suffisamment d’émissions de télévision et de films dans sa bibliothèque pour aider les utilisateurs à traverser de nombreuses années d’une pandémie comme celle-ci, mais au cas où vous auriez parcouru la liste à la recherche de choses à regarder de façon excessive mais que vous ne pouviez pas trouver quelque chose d’intéressant, la liste des choses qui arriveront sur Netflix cette semaine pourrait vous aider. Et ils le feront, car cela verra un énorme afflux de titres de distributeurs comme Universal Studios, Sony, Warner Bros., etc.

31 mars

Akbar Birbal (Saison 1)

Bal Ganesh (Saison 1)

Plus grand (2016)

Paharganj (2019)

Pretty Little Stalker (2018)

Punyakoti (2019)

The Windsors (Saison 3)

Tree House Tales (Saison 1)

1er avril

40 jours et 40 nuits (2002)

Chien Alpha (2006)

Bloodsport (1988)

Cadillac Records (2008)

Je ne peux pas attendre longtemps (1998)

Cheech & Chong’s Up in Smoke (1978)

Communauté (6 saisons)

David Batra: Elefanten i rummet (2020)

Deep Impact (1998)

Dieu n’est pas mort (2014)

Comment réparer un scandale de drogue (série limitée)

Juste des amis (2005)

Killer Klowns from Outer Space (1988)

Kim’s Convenience (Saison 4)

Arme létale / Arme létale 2 / Arme létale 3 / Arme létale 4

Man Like Mobeen (Saison 3)

Rapport sur les minorités (2002)

Jeu de Molly (2017)

Mortal Kombat (1995)

Boue (2012)

J’y suis arrivé! (Saison 4)

Opération Odessa (2018)

Pokémon la série: Soleil et lune (saison 3)

Terre promise (2012)

En route vers la perdition (2002)

Saint Seiya (Saison 5)

Sel (2010)

School Daze (1988)

Sherlock Holmes (2009)

Soul Plane (2004)

Sunderland ‘Til I Die (Saison 2)

Lever de soleil au paradis (2019)

Tad l’explorateur perdu et le secret du roi Midas

Chauffeur de taxi (1976)

La mort de Staline (2017)

La fille à tous les cadeaux (2016)

La gueule de bois (2009)

The Iliza Shlesinger Sketch Show (Saison 1)

Le petit vampire (2017)

The Matrix / The Matrix Reloaded / The Matrix Revolutions

Les avantages d’être une giroflée (2012)

Le Club des joueurs (1998)

Le colocataire (2011)

Les fugueurs (2010)

Le réseau social (2010)

Wildling (2018)

2 avril

Le bon, le mauvais et le laid (1966)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

3 avril

Café et Kareem (2020)

Casse d’argent: le phénomène

Money Heist (Partie 4)

Nicky Jam: El Ganador (Saison 1)

Spirit Riding Free: Riding Academy (Saison 1)

Starbeam (Saison 1)

4 avril

5 avril

Le meurtre d’un cerf sacré (2017)

Comme vous pouvez le voir, il y a de grands noms sur cette liste, comme la franchise Lethal Weapon ou la trilogie Matrix. De plus, certains films d’Aaron Sorkin, comme The Social Network et Molly’s Game, pourraient également être une excellente montre. Et comme la cerise sur le gâteau, Netflix prévoit de conclure en sortant The Killing of a Sacred Deer, le chef-d’œuvre de Yorgos Lanthimos en 2017.

Dites-nous, cependant, quels titres vous passionnent le plus? Faites entendre vos opinions à l’endroit habituel ci-dessous.

Source: ce qui est sur Netflix