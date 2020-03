Netflix, Amazon Prime Video et d’autres devront proposer 30% des productions mexicaines

Alors que nous sommes tous dans nos maisons soucieux de notre santé et de celle de nos proches, la commission des finances et du crédit public a approuvé l ‘”avis correspondant au projet de décret par lequel ils réforment et ajoutent diverses dispositions de la loi fédérale sur les télécommunications et La diffusion, en termes de plateformes numériques »qui nécessite des plateformes de streaming vidéo telles que Netflix, Prime Video, HBO Go, Fox Play, entre autres, ont au moins 30% de contenu fabriqué au Mexique.

Cet avis, proposé par le leader de Morena au Sénat, Ricardo Monreal, cherche à ce que ces plateformes aient une identité nationale.

Heureusement pour Spotify, cette réforme n’affectera pas les plateformes audio, car elles n’ont pas leurs propres productions ou investissent dans du contenu.

Maintenant, la proposition dit:

“Les personnes autorisées à fournir des services de télévision restreints via des plates-formes Internet doivent garantir qu’au moins trente pour cent de leur catalogue est composé de la production nationale générée au Mexique.”

Il n’est pas très clair si les plateformes devraient “produire” des séries mexicaines ou seulement stocker et distribuer du contenu national. Dans un autre point, ils préviennent que les plates-formes doivent respecter 20% de la production nationale en un maximum de quatre mois; passer à 30% en 12 mois.

La proposition n’a pas encore été soumise à l’approbation de l’ensemble du Sénat, de sorte que le Réseau pour la défense des droits numériques (R3D) a publié une déclaration lui demandant de ne pas devenir loi. “Tant qu’il comporte de graves risques pour le droit à la liberté d’expression, le droit à l’information, la pluralité et la diversité de l’information, la concurrence et l’innovation”, pensant que la loi affectera plus gravement les petites plateformes.

