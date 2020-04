Netflix annonce 5 nouveaux films / émissions de télévision originaux pour juin

Voici un autre bulletin important pour vous aider à rester occupé jusqu’à ce que les retombées soient suffisamment basses pour que la vie à la surface soit à nouveau sûre.

Si ce moment semble encore loin, au moins Netflix continuent de pomper du contenu pour répondre à l’augmentation de la demande liée au retour à domicile. Le studio de streaming géant / débutant a une multitude de titres originaux à venir au service en avril (vous pouvez vous rendre ici pour les voir) et un tas en mai (les parcourir ici). Mais aujourd’hui, nous regarderons encore plus loin, à la poignée de noms qui devraient déjà faire leurs débuts en juin.

Oui, la société a déjà annoncé cinq nouveaux originaux pour le mois de juin, et voici ce qui est sur le dossier:

Disponible le 4 juin – Baki (partie 3)

Disponible le 5 juin – Les derniers jours du crime américain

Disponible le 10 juin – Lenox Hill (saison 1)

Disponible le 19 juin: Père soldat fils et One Way for Tomorrow

Cliquer pour agrandir

J’apprécie que cela ressemble à sauter un peu le pistolet, et évidemment, c’est loin d’être le seul truc à venir en juin. Mais le fait que nous soyons encore dans quelques mois signifie qu’ils n’ont probablement pas encore finalisé leur calendrier. J’apprécie également, comme je l’ai déjà mentionné dans l’article d’avril, que ces titres ne sont pas les plus accrocheurs. Mais pour leur défense, il y a forcément du plaisir à avoir pour les téléspectateurs de ce lot.

Tous les médias de qualité ne sont pas attachés à un profil glamour, et pour ceux qui souhaitent travailler, il y a toujours des trésors cachés. Peut-être même Uncut Gems. Ce jeu de mots n’avait aucun sens, n’est-ce pas? Ce est la pensée qui compte.

Quoi qu’il en soit, dites-nous, prévoyez-vous de voir l’un de ces nouveaux Netflix films / émissions / ok vous avez l’idée? Laissez un commentaire ci-dessous. Je ne m’attends pas à une avalanche.

Source: Quoi de neuf sur Netflix