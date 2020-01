Netflix annonce deux saisons supplémentaires de La Casa de Papel | .

“The House of Paper” La série originale de Netflix est devenue une icône étant l’une des séries les plus regardées plateforme de streamingIl a finalement été annoncé qu’ils lanceraient deux autres saisons.

“La casa de papel” est une série télévisée espagnole créée par Alex Pina et produit par Atresmedia en collaboration avec Vancouver Media pour diffusion sur Antenna 3, et plus tard sur Netflix.

Bien que la quatrième saison de la série ne soit pas encore arrivée Netflix Il a eu le luxe d’annoncer deux nouvelles saisons.

Cette série a provoqué une nouvelle révolution dans les réseaux sociaux, pour son intrigue et le curieux personnage qui apparaît le représentant, le célèbre peintre, sculpteur, écrivain, entre autres espagnols Salvador Dalí.

Dès son lancement le 2 mai 2017, il est devenu un succès, saison après saison a laissé un bon goût dans la bouche des utilisateurs de la plateforme.

Les deux nouvelles livraisons sont probablement disponibles pour année 2021 Avec un total de 16 chapitres, bien que ce soit toutes les informations sur la série, les utilisateurs seront sûrement satisfaits de l’actualité.

La quatrième saison de la série «La maison du papier» Il sera disponible le 3 avril de cette année. Les nouveaux chapitres promettent de nombreuses surprises aux fans, donc l’attente est encore plus courte pour profiter des nouveaux conflits et problèmes pour résoudre les personnages.

Si vous n’avez pas encore vu la série, nous vous donnons un petit résumé: la série s’articule autour d’un assaut de plusieurs jours préparé contre le Usine de monnaie nationale et sonnette. Un homme mystérieux, connu sous le nom de “The Professor”, prévoit le plus grand casse de l’histoire.

Pour mener à bien cet ambitieux plan, recrutez une équipe de huit personnes possédant certaines compétences, qui n’ont rien à perdre afin de tout risquer pour le projet auquel elles ont été invitées.

L’objectif est d’entrer dans l’usine et d’imprimer 2 400 millions d’euros. Pour ce faire, l’équipe a besoin de onze jours d’isolement, au cours desquels ils devront faire face aux forces de police d’élite et 67 otages, saison après saison la série retient davantage votre attention, donc le désespoir de voir la quatrième saison C’est compréhensible.

