Netflix annonce encore plus de films pour avril pour vous aider à vous mettre en quarantaine

La quarantaine craint. Les théâtres ont fermé, vous ne pouvez pas aller dans les bars et les événements sportifs ont été annulés. Grâce aux conseils sur l’éloignement social, vous ne pouvez même pas passer du temps de qualité avec vos amis. Mais ce que vous pouvez faire, c’est passer du temps de qualité avec Netflix. Le service de streaming peut voir ses chiffres d’écoute les plus élevés de tous les temps ce mois-ci, avec des millions de personnes n’ayant rien de mieux à faire que de s’allonger sur le canapé et de passer à la télévision et aux films premium.

Cela étant dit, voici la liste complète de ce qui est au menu:

Disponible le 1er avril:

David Batra: Elefanten I Rummet – NETFLIX COMEDY SPECIAL

«Le stand-up suédois David Batra devient personnel alors qu’il détaille avec espièglerie les avantages et les inconvénients d’être marié à un leader politique récemment démissionnaire.»

Comment réparer un scandale de drogue – DOCUMENTAIRE NETFLIX

«Les crimes choquants de deux pharmaciens de laboratoire de drogue paralysent le système judiciaire d’un État et brouillent les voies de justice pour les avocats, les fonctionnaires et des milliers de détenus.»

The Iliza Shlesinger Sketch Show – NETFLIX COMEDY SPECIAL

«Accrochez-vous à votre nœud supérieur et prenez votre télécommande pour la prochaine série de croquis en six parties, The Iliza Shlesinger Sketch Show. La comédienne Iliza Shlesinger a produit et interprété par la direction qui dirige son casting dans cette série hilarante remplie de satires remplies de personnages originaux et insensés qui habitent le paysage de tout le contenu que nous aimons consommer et nous moquer. Des plans d’exercices bizarres aux émissions de bricolage simplifiées à la télévision «réalité» à son meilleur / pire, The Iliza Shlesinger Sketch Show célèbre / embrouille les stéréotypes télévisés qui remplissent nos écrans grands, petits et petits.

Nailed It!: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

«Les hôtes que vous aimez, les désordres chauds dont vous rêvez. Bienvenue à la “Nailed It!” cuisines, où n’importe qui – comme, littéralement, n’importe qui – peut gagner. “

Sunderland ‘Til I Die: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Après deux saisons consécutives d’échec, Sunderland espère faire bouger les choses alors qu’il affronte une nouvelle saison dans le troisième niveau du football anglais.

40 jours et 40 nuits

Sport de sang

Cadillac Records

Je ne peux pas attendre

Cheech & Chong’s Up in Smoke

Communauté: Saison 1-6

Impact profond

Dieu n’est pas mort

Juste amis

Killer Klowns from Outer Space

Kim’s Convenience: Saison 4

Arme mortelle

Arme mortelle 2

Arme mortelle 3

Arme mortelle 4

Rapport minoritaire

Jeu de Molly

Combat mortel

Boue

Pokémon la série: Soleil et lune: S3: Soleil et lune – Ultra Legends

Terre promise

Route de la perdition

Sel

School Daze

Sherlock Holmes

Plan de l’âme

Lever de soleil au paradis

Conducteur de taxi

La mort de Staline

La fille avec tous les cadeaux

La gueule de bois

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

Le monde de Charlie

Le colocataire

Les fugueurs

Le réseau social

Wildling

Disponible le 2 avril:

Le bon le mauvais et le laid

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique

Disponible le 3 avril:

Coffee & Kareem – FILM NETFLIX

«Alors que l’officier de police James Coffee (Ed Helms) aime sa nouvelle relation avec Vanessa Manning (Taraji P. Henson), son fils bien-aimé Kareem (Terrence Little Gardenhigh), âgé de 12 ans, prépare leur rupture. Tentant d’effrayer définitivement le petit ami de sa mère, Kareem essaie d’embaucher des criminels fugitifs pour le faire sortir mais expose accidentellement un réseau secret d’activités criminelles, faisant de sa famille sa dernière cible. Pour protéger Vanessa, Kareem fait équipe avec Coffee – le partenaire qu’il n’a jamais voulu – pour une poursuite dangereuse à travers Detroit. Du réalisateur Michael Dowse, COFFEE & KAREEM est une comédie d’action sur la création de liens inattendus, une insulte de quatre lettres à la fois. Avec Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Bachelor et David Alan Grier. »

La casa de papel: Partie 4 – NETFLIX ORIGINAL

Des vies sont en jeu alors que le plan du professeur commence à se défaire et que les voleurs doivent repousser les ennemis de l’intérieur et de l’extérieur de la Banque d’Espagne.

Money Heist: The Phenomenon – FILM NETFLIX

Ce film examine pourquoi et comment «Money Heist» a déclenché une vague d’enthousiasme à travers le monde pour un groupe adorable de voleurs et leur professeur.

Spirit Riding Free: Académie d’équitation – NETFLIX FAMILY

Un nouveau chapitre commence pour Lucky et ses amis alors qu’ils quittent Miradero pour vivre et apprendre à la prestigieuse Palomino Bluffs Riding Academy.

StarBeam – NETFLIX FAMILY

Un vrai enfant avec de vrais super-pouvoirs a un meilleur ami tech-wiz qui devient son acolyte. Avec leur copain mouette, ils protègent leur cité balnéaire.

Disponible le 4 avril:

Angel est tombé

Disponible le 5 avril:

La mise à mort d’un cerf sacré

Disponible le 6 avril:

The Big Show Show – NETFLIX FAMILY

L’ancien lutteur de la WWE The Big Show est hors du ring et prêt pour un défi encore plus difficile: élever trois filles avec sa femme en Floride.

Disponible le 7 avril:

TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020: Part 3 – NETFLIX ORIGINAL

La vie à Tokyo continue: les portes s’ouvrent et se ferment dans la maison, des liens naissent et sont testés. Alors que Ruka franchit une nouvelle étape, Hana rencontre de nouveaux rivaux.

Disponible le 9 avril:

Hi Score Girl: Saison 2 – NETFLIX ANIME

Ils ont atteint le niveau secondaire et se sont entraînés à des jeux de combat d’arcade en cours de route. Maintenant, Haruo, Akira et leurs amis affrontent leur dernier niveau.

Disponible le 10 avril:

Brews Brothers – NETFLIX ORIGINAL

Ces deux frères séparés savent tout ce qu’il faut savoir sur le brassage de la bière. Si seulement ils savaient quelque chose d’être une famille.

LA Originals – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Connus pour leurs liens avec la vie de la rue Chicano et le hip hop, Estevan Oriol et Mister Cartoon retracent leur parcours d’artistes doués à pionniers de la culture.

La vie scolaire – FILM NETFLIX

Dans l’un des quartiers les plus pauvres de Paris, une conseillère scolaire se consacre à travailler avec des élèves défavorisés, tout en faisant face à ses propres défis.

Love Wedding Repeat – FILM NETFLIX

Dans cette comédie romantique innovante sur le pouvoir du hasard, des versions alternatives du même mariage se déroulent alors que Jack (Sam Claflin) essaie de s’assurer que sa petite sœur a le jour du mariage parfait. Mais il devra jongler avec une ex-petite amie en colère, une invitée non invitée avec un secret, un sédatif de sommeil mal placé et retrouvant de façon inattendue la fille de ses rêves qui s’est enfuie, Dina (Olivia Munn). S’il réussit, Jack pourrait trouver sa propre fin heureuse. LOVE WEDDING REPEAT est écrit et réalisé par Dean Craig et met en vedette Sam Claflin, Olivia Munn, Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa et Freida Pinto.

L’événement principal – NETFLIX FILM

Quand Leo Thompson (Seth Carr), 11 ans, découvre un masque de catch magique qui lui confère une super force, il l’utilise pour participer à une compétition de la WWE. Avec le soutien de sa grand-mère (Tichina Arnold), Leo fera tout ce qu’il faut pour réaliser son rêve de devenir une superstar de la WWE. Un enfant peut-il tout gagner, face à des challengers épiques sur le ring? Réalisé par Jay Karas, THE MAIN EVENT co-stars Adam Pally, Ken Marino, et met en vedette les superstars de la WWE Kofi Kingston, Mike “The Miz” Mizanin, Sheamus et Babatunde Aiyegbusi en tant qu’adversaire ultime de Leo, un gigantesque lutteur nommé Samson.

Tigertail – FILM NETFLIX

A New York, Pin-Jui (Tzi Ma) revient sur l’amour de son passé et son départ de Taïwan, qu’il revisite des années plus tard avec sa fille Angela.

Disponible le 14 avril:

Chris D’Elia: No Pain – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Comic stand-up, acteur, écrivain et animateur du podcast Félicitations, Chris D’Elia revient pour son dernier spécial comédie Netflix, Chris D’Elia: No Pain. Bien qu’il ne soit pas votre comédien moyen, vivant un style de vie direct avec des parents qui sont là pour lui, D’Elia trouve toujours le temps de grogner contre les bébés en public, AirDrop des photos inappropriées aux personnes sans méfiance dans les avions et avertir les autres sur le menace potentielle d’agression sexuelle par les dauphins (Google it). Tourné devant un public en direct au State Theatre de Minneapolis, Chris D’Elia: No Pain est présenté en première mondiale sur Netflix le 14 avril 2020.

Disponible le 15 avril:

Les fichiers Innocence – DOCUMENTAIRE NETFLIX

The Innocence Files met en lumière les histoires personnelles incalculables derrière huit cas de condamnation injustifiée que l’organisation à but non lucratif Innocence Project et les organisations du réseau Innocence ont découvert et travaillé sans relâche pour renverser. La série de neuf épisodes se compose de trois parties convaincantes: les preuves, le témoin et l’accusation. Ces histoires révèlent des vérités difficiles sur le système de justice pénale profondément défectueux de l’État américain, tout en montrant que lorsque des innocents sont condamnés, ce n’est pas une seule vie qui est irrémédiablement endommagée à tout jamais: les familles, les victimes d’actes criminels et la confiance dans le système sont également brisées. le processus. The Innocence Files est produit et réalisé par Liz Garbus, candidate aux Oscars®, Alex Gibney, lauréat des Oscars®, Roger Ross Williams, lauréat des Oscars®; avec des épisodes également réalisés par le candidat aux Oscars® Jed Rothstein, le lauréat des Emmy Awards® Andy Grieve et Sarah Dowland.

Outer Banks – NETFLIX ORIGINAL

Un groupe d’adolescents soudés déterre un secret enfoui depuis longtemps, déclenchant une chaîne d’événements illicites qui les emmènent dans une aventure qu’ils n’oublieront jamais.

Disponible le 16 avril:

Un moi méprisable

Fary: Hexagone: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Fary revient sur scène pour déballer ses sentiments compliqués sur la foi, les influenceurs des médias sociaux, le beatboxing et sa France natale.

Fauda: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Doron prend au piège un jeune boxeur déterminé lorsqu’une mission secrète de plusieurs mois met l’équipe sur la piste d’un leader du Hamas en tête de liste des recherchés du Shin Bet.

Salut, César!

Mauricio Meirelles: Levando o Caos – SPÉCIAL NETFLIX COMÉDIE

Le comédien brésilien Mauricio Meirelles effectue un tir spécial en stand-up à São Paulo.

Jem et les hologrammes

Disponible le 17 avril:

Betonrausch – FILM NETFLIX

Basé sur des événements réels, ce film retrace l’ascension et la chute de deux fraudeurs immobiliers en Allemagne, alors qu’ils sont pris dans leur propre réseau de mensonges et de tromperies.

#blackAF – NETFLIX ORIGINAL

Kenya Barris et Rashida Jones sont les vedettes de cette série humoristique familiale inspirée de la vie réelle de Barris.

Terre et sang (La terre et le sang) – FILM NETFLIX

Après des décennies de gestion réussie d’une scierie dans les Ardennes, d’embauche d’anciens contrevenants et de jeunes contrevenants, Said reçoit un visiteur indésirable: un cartel.

Les derniers enfants sur terre: Livre 2 – FAMILLE NETFLIX

Jack, June, Quint et Dirk se sont mis à la recherche de zombies disparus, ont récupéré leur ville et peut-être – peut-être juste – ont finalement obtenu un siège à la table cool.

Legado en los huesos – FILM NETFLIX

Dans cette suite de «The Invisible Guardian», l’inspecteur Amaia Salazar enquête sur un suicide lié à un gros cas de meurtre qu’elle avait résolu auparavant dans le nord de l’Espagne.

Sergio – FILM NETFLIX

Charismatique et complexe, Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) a passé la majeure partie de sa carrière en tant que haut diplomate des Nations Unies travaillant dans les régions les plus instables du monde, négociant habilement des accords avec des présidents, des révolutionnaires et des criminels de guerre pour protéger la la vie des gens ordinaires. Mais au moment où il se prépare à une vie plus simple avec la femme qu’il aime (Ana de Armas), Sergio prend une dernière mission – à Bagdad, récemment plongé dans le chaos après l’invasion américaine. La mission est censée être brève, jusqu’à ce qu’une explosion à la bombe fasse s’écraser littéralement les murs du siège de l’ONU, déclenchant une lutte passionnante pour la vie ou la mort. Inspiré d’une histoire vraie, SERGIO est un drame radical centré sur un homme poussé à ses limites physiques et émotionnelles alors qu’il est contraint de confronter ses propres choix qui divisent l’ambition, la famille et sa capacité à aimer

Trop chaud à manipuler – NETFLIX ORIGINAL

Disponible le 18 avril:

Le frelon Vert

Disponible le 20 avril:

Cuit au Cannabis – NETFLIX ORIGINAL

Les chefs rivalisent pour faire monter les hôtes et les invités spéciaux dans une cuisine de cannabis élevée avec leur utilisation astucieuse d’herbes feuillues, d’infusions de THC et de sauces CBD.

L’évangile de minuit – NETFLIX ORIGINAL

S’inspirant des interviews du podcast «Duncan Trussell Family Hour», cette série animée suit un astronaute qui parcourt la galaxie à la recherche du sens de la vie.

Les cassettes du Vatican

Disponible le 21 avril:

Bleach: l’assaut

Bleach: The Bount

Middleditch & Schwartz – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Thomas Middleditch et Ben Schwartz présentent leur comédie à deux personnes, Middleditch & Schwartz, à un public mondial dans une collection de trois spéciaux comiques Netflix complètement improvisés. Chaque performance est entièrement basée sur une suggestion d’audience aléatoire. Les trois parties, chacune filmée au NYU Skirball Center for the Performing Arts, seront présentées sur Netflix le 21 avril 2020.

Middleditch & Schwartz: Job de rêve

L’histoire de deux amis, dont l’un a un entretien d’embauche important qui se transforme en une crise existentielle impliquant la photographie, le New York Times et les stands de salle de bain de l’aéroport JFK. À la fin d’une tournure hilarante des événements, Kyle est Saussin, Saussin est Kyle, ni l’un ni l’autre n’ont leur emploi de rêve, mais tous les deux savent ce que signifie vraiment incarner une Gazelle.

Middleditch & Schwartz: magie de l’école de droit

Ce qui commence comme un examen final redouté pour un groupe d’étudiants en première année de droit se transforme rapidement en un test de moralité humaine alors que le duo rencontre un étranger, envisage l’abandon d’un enfant et se mêle d’un peu de magie. «The Breakfast Club» rencontre «The Chronicles of Narnia» dans cette quête de classe imaginaire pour apprendre la différence entre les contrats papier et numériques.

Middleditch & Schwartz: mariage au parking

Les émotions sont fortes dans les événements qui ont précédé et pendant un mariage où le prêtre, un fantôme et les parents de la mariée et du marié sont aussi lâches qu’un caboose. Suivez Thomas et Ben dans l’allée alors qu’ils concoctent un scénario convaincant – l’histoire des amoureux de sixième année, un vol qui a mal tourné et le test ultime du véritable amour.

Disponible le 22 avril:

Planète absurde – NETFLIX ORIGINAL

Un casting de bestioles excentriques et Mère Nature elle-même racontent cette drôle de série scientifique, qui jette un œil à la vie des animaux les plus incroyables de la Terre.

Cirque des livres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Pendant près de quatre décennies, un couple sans prétention, Karen et Barry Mason, a dirigé Circus of Books, un magasin de porno à Los Angeles qui est devenu une plaque tournante pour la communauté gay locale.

El silencio del pantano – FILM NETFLIX

Un romancier criminel de sang-froid qui réussit est impliqué dans une affaire d’enlèvement tout en découvrant les liens corrompus entre les politiciens et la mafia locale à Valence, en Espagne.

Les plaies de Breslau – FILM NETFLIX

Après la découverte d’un corps cousu à l’intérieur d’une peau de vache, un détective de Wrocław découvre qu’un tueur recrée un «fléau» de punitions criminelles du XVIIIe siècle.

Les Willoughbys – FILM NETFLIX

Convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les enfants de Willoughby élaborent un plan sournois pour envoyer leurs parents égoïstes en vacances. Les frères et sœurs se lancent ensuite dans leur propre aventure de haut vol pour trouver le vrai sens de la famille.

Gagnez le désert – NETFLIX ORIGINAL

Six couples se disputent l’acte d’un lodge éloigné de l’Alaska en prouvant ce qui est le plus apte à survivre dans une nature sauvage à couper le souffle mais sauvage.

Disponible le 23 avril:

The House of Flowers: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

La série de comédie noire sur une riche famille de Mexico avec des secrets revient pour la saison 3.

Disponible le 24 avril:

After Life: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Situé dans la petite ville fictive de Tambury, la série de comédie dramatique suit Tony (Ricky Gervais), un écrivain du journal local dont la vie est bouleversée après le décès de sa femme d’un cancer.

Dans la série 2, tout en luttant avec un immense chagrin pour sa femme, nous voyons Tony essayer de devenir un meilleur ami pour ceux qui l’entourent. Chacun est aux prises avec ses propres problèmes et ne fait qu’être intensifié par la menace imminente de fermeture du journal local.

Le spectacle local Am-Dram de la ville va-t-il remonter le moral?

Extraction – NETFLIX FILM

Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide du marché noir qui n’a plus rien à perdre lorsque ses compétences sont sollicitées pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné. Mais dans le monde sombre des marchands d’armes et des trafiquants de drogue, une mission déjà meurtrière s’approche de l’impossible, modifiant à jamais la vie de Rake et du garçon. Un thriller bourré d’action, à la limite de votre siège réalisé par Sam Hargrave, EXTRACTION est une production d’AGBO Films et de TGIM Films, Inc., produite par Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter et Peter Schwerin.

Hello Ninja: Saison 2 – NETFLIX FAMILY

Cordialement, Kanan Gill – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Mesurer sa vie d’adulte par rapport aux objectifs fixés dans une lettre écrite à l’adolescence à son avenir, les plats à emporter de Kanan Gill deviennent sombres – mais étrangement éclairants.

Disponible le 25 avril:

L’artiste

Django Unchained

Disponible le 26 avril:

The Last Kingdom: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Alors qu’Edward et Aethelflaed se disputent l’avenir de Mercia et le rêve de leur père d’une Angleterre unie, Uhtred essaie de récupérer son droit d’aînesse perdu.

Disponible le 27 avril:

Guerre Los Angeles

Jamais je n’ai jamais – NETFLIX ORIGINAL

Une série de comédies sur l’évolution de la vie d’une adolescente amérindienne moderne de première génération, inspirée de la propre enfance de Mindy Kaling.

Disponible le 29 avril:

Un amour secret – DOCUMENTAIRE NETFLIX

A Secret Love raconte une histoire d’amour incroyable entre Terry Donahue et Pat Henschel, dont la relation s’étend sur près de sept décennies. Terry a joué dans la ligue professionnelle de baseball féminin, inspirant le film à succès A League of Their Own. Mais le film n’a pas raconté l’histoire réelle des femmes qui sont restées enfermées pendant la majeure partie de leur vie. Ce documentaire suit Terry et Pat depuis leur première rencontre, tout au long de leur vie professionnelle à Chicago, en sortant avec leurs familles conservatrices et en essayant de se marier ou non. Face aux épreuves du vieillissement et de la maladie, leur amour se montre résilient lorsqu’ils entrent dans la dernière ligne droite.

Parascolaire – NETFLIX ORIGINAL

Parascolaire est une histoire d’élèves du secondaire qui s’emmêlent dans une série de conflits et d’événements qui remettent en question les valeurs humaines et la moralité. Jisoo finit par commettre un crime grave en raison de sa détermination à gagner de l’argent par ses frais de scolarité, par tous les moyens. Minhee est pris dans le crime de Jisoo tandis que son camarade de classe Gyuri est impliqué dans le même crime.

Meurtre à la merci: l’histoire de Cyntoia Brown – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Après que Cyntoia Brown, 16 ans, ait été condamnée à la prison à vie, des questions sur son passé, sa physiologie et la loi elle-même remettent sa culpabilité en question.

Le temps de manger de Nadiya – NETFLIX ORIGINAL

Sur cette émission de cuisine, Nadiya Hussain sert de délicieux raccourcis, des ingrédients essentiels et des favoris rapides – parfaits pour les familles à court de temps d’aujourd’hui.

Summertime – NETFLIX ORIGINAL

Inspirée des livres de Federico Moccia, cette série suit Summer, qui aspire à quitter sa petite ville et à voir le monde, alors qu’elle rencontre Ale, une motocycliste.

Disponible le 30 avril:

Dangerous Lies – FILM NETFLIX

Après avoir perdu son emploi de serveuse, Katie Franklin (Camila Mendes) prend un emploi de concierge auprès d’un vieil homme riche dans son domaine tentaculaire et vide de Chicago. Les deux se rapprochent, mais quand il décède de manière inattendue et nomme Katie comme son unique héritière, elle et son mari Adam (Jessie T. Usher) sont entraînés dans un réseau complexe de mensonges, de tromperie et de meurtre. Si elle veut survivre, Katie devra remettre en question les motivations de tout le monde – même les gens qu’elle aime. DANGEROUS LIES est réalisé par Michael Scott, et met également en vedette Jamie Chung, Cam Gigandet, Sasha Alexander et Elliott Gould.

Dragons à la dérive – NETFLIX ANIME

Les dragons sont au menu alors que l’équipage du dirigeable Quin Zaza part à la chasse. S’ils échouent, des estomacs vides seront le moindre de leurs soucis.

La forêt de l’amour: Deep Cut – NETFLIX ORIGINAL

Rien de tel qu’il semble quand un escroc charismatique et une équipe de tournage en herbe plongent dans la vie de deux femmes aux émotions marquées.

Riche en amour (Ricos de Amor) – FILM NETFLIX

Travaillant incognito dans l’entreprise de son père riche pour tester ses propres mérites, Teto tombe amoureux de Paula et lui dit qu’il a grandi pauvre, un mensonge qui échappe à tout contrôle.

Le jeu des victimes – NETFLIX ORIGINAL

Après avoir découvert le lien de sa fille éloignée avec des meurtres mystérieux, un détective médico-légal atteint du syndrome d’Asperger risque tout pour résoudre l’affaire.

Wow, c’est beaucoup de choses à mâcher. Donc, si vous vous sentez de plus en plus fatigué d’être à proximité de votre famille, ou si vous voulez simplement éteindre l’apocalypse qui fait rage dans les rues devant votre porte d’entrée, alors je suis sûr que vous pouvez trouver quelque chose pour vous distraire Netflix. Et qui sait, peut-être que la société nous réserve quelques surprises pour nous tenir tous sur nos gardes?

Y a-t-il quelque chose ici qui pousse vos boutons? Personnellement, je voudrais découvrir le Mortal Kombat 1995 pour des raisons de nostalgie, The Plagues of Breslau ressemble à un film d’horreur polonais sérieusement foutu et sanglant et vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec Django Unchained. Dans l’ensemble, je pense que cela devrait fournir plus que suffisamment de fourrage pour manger ces heures de quarantaine douloureusement lentes.