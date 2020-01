Netflix annonce la date de sortie de Altered Carbon Season 2 en Promo – / Film

Deux ans après la première saison de la série de science-fiction cyberpunk Carbone altéré frappé Netflix, la deuxième saison a enfin reçu une date de sortie. Le géant du streaming a dévoilé la date de sortie de la saison 2 d’Altered Carbon dans une nouvelle promo qui ne présente pas de nouvelles images mais beaucoup de photos CGI sympas de ce que je suppose être du carbone.

Altered Carbon Season 2 Date de sortie Promo

Altered Carbon sera de retour sur Netflix le 27 février, deux ans après la première diffusion de la série de science-fiction créée par Laeta Kalogridis sur le service de streaming en février 2018. Aucune nouvelle séquence n’a encore été vue pour la deuxième saison, qui comportera une autre intrigue de permutation corporelle remaniée par les acteurs. Cette fois, Avengers: Endgame star Anthony Mackie prend le contrôle de Takeshi Kovacs, le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers interstellaires d’élite chargé de résoudre son propre meurtre lors de la saison 1. Joué à l’origine par Will Yun Lee (qui reviendra probablement dans des flashbacks), Joel Kinnaman a joué le personnage tout le temps saison – à une certaine controverse.

La deuxième saison comprendra également Simone Missick comme Trepp, Dina Shihabi comme Dig 301, Torbin Liebrecht comme le colonel Ivan Carerra, James Saito comme Tanaseda Hideki, Renee Elise Goldsberry en tant que fauconnier Quellcrist et Chris Conner comme Poe.

Altered Carbon saison 2 en avant-première sur Netflix sur 27 février 2020.

Plus de 300 ans plus tard, la société a été transformée par les nouvelles technologies, ce qui a rendu les corps humains interchangeables et la mort n’est plus permanente. Takeshi Kovacs est le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers interstellaires d’élite qui ont été vaincus lors d’un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit a été emprisonné pendant des siècles jusqu’à ce que l’homme d’affaires incroyablement riche Laurens Bancroft lui offre la chance de vivre à nouveau. Kovacs devra cependant faire quelque chose pour Bancroft, s’il veut être ressuscité. La demande de Bancroft à Kovacs est de résoudre un meurtre – celui de Bancroft. “Altered Carbon” est basé sur le roman cyberpunk noir de Richard K. Morgan du même nom.

