Netflix annonce officiellement le nouvel épisode de Tiger King, qui débute ce week-end

Vous ne pouvez pas aller n’importe où sur Internet ces derniers temps sans rencontrer une douzaine de mèmes et de références à la nouvelle émission la plus parlée au monde, Tiger King: meurtre, chaos et folie. Les docuseries folles et incroyables sur les collectionneurs de grands félins et les écologistes ont pris le monde d’assaut avec son mystère, ses étoiles plus grandes que nature et ses événements de la vie réelle complètement fous, qui ont captivé des millions de personnes depuis ses débuts le mois dernier sur Netflix.

Le phénomène mondial ne semble pas non plus s’essouffler, il se trouve toujours comme l’une des nouveautés les plus en vogue dans le monde du divertissement. Et bien que les producteurs aient déjà taquiné une deuxième saison de la série, nous savons également que nous aurons un dernier épisode inattendu. Jusqu’à présent, les détails sur ce que cela impliquerait étaient rares, mais plus tôt dans la journée, Netflix l’a officiellement annoncé via le Tweet ci-dessous.

The Tiger King and I – un Tiger King after show animé par Joel McHale et mettant en vedette de toutes nouvelles interviews avec John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman et Jeff et Lauren Lowe – sera présenté en première le 12 avril. twitter.com/8fbbNdaiDA

– Netflix (@netflix) 9 avril 2020

Alors voilà. Nous recevons un après-spectacle intitulé The Tiger King and I, animé par Joel McHale et comprenant des interviews de plusieurs des sujets des docuseries. Ce sera une réunion spéciale, en quelque sorte, la star de Community expliquant que nous allons voir ce qui s’est passé dans la vie de tout le monde depuis la sortie de Tiger King.

Étonnamment, il ne fait aucune mention de Joe Exotic ou Carole Baskin, sans doute les deux personnes les plus intéressantes de l’histoire. Cela aurait certainement été agréable de les entendre, mais Carole a déjà dit qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec le projet pendant que Joe restait en prison fédérale.

De plus, à ce stade, les gens prendront ce qu’ils peuvent obtenir et si vous avez faim de plus Tiger King, assurez-vous d’attraper cet épisode bonus le 12 avril.