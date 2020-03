Netflix annonce que “Castlevania” a été renouvelé pour une quatrième saison!

Moins d’un mois après la première saison de la troisième saison, Netflix a annoncé aujourd’hui que la populaire série animée «Castlevania» sera certainement de retour pour une quatrième saison.

Le compte officiel de la série taquiné sur Twitter:

“Vous ne pensiez pas que nous laisserions toutes ces affaires sanglantes inachevées, non?”

Découvrez la révélation / confirmation officielle de la saison 4 ci-dessous!

Dans sa critique de la saison 3, Daniel Kurland de BD a écrit: «Castlevania n’a jamais été aussi bon, plus confiant ou a besoin de plus d’épisodes. Curieusement, la fin de la deuxième saison de la série ressemblait à la fin de Castlevania à bien des égards, mais la conclusion de la saison trois remplit la série de tonnes de possibilités futures. Espérons que cela ne prendra pas encore un an et demi. »

Voici l’espoir. Pour le moment, nous n’avons pas de date de première pour la saison 4.

