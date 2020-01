Netflix annonce son catalogue espagnol et international pour 2020 et le développement de «Jaguar», avec Blanca Suárez

* En préparation

La lutte acharnée pour offrir le catalogue le plus varié dans le monde concurrentiel du streaming conduira Netflix à jouer dans une 2020 pleine de premières. L’entreprise dirigée par Reed Hastings pourrait investir environ 17 300 millions de dollars tout au long de l’année, comme Variety l’a recueilli, pour maintenir en vie son flux constant de lancements. Et pour mettre en évidence les titres les plus frappants de ce torrent de stimuli, Le service américain a présenté à Madrid les séries et films les plus remarquables que ses utilisateurs pourront voir au cours des douze prochains mois.

Javier Gutiérrez dans le tournage de ‘Hogar’

Après les retours de ‘Sex Education’, ‘Les aventures effrayantes de Sabrina’ et l’issue imminente de ‘BoJack Horseman’, Ce sera au tour de «Locke & Key», l’adaptation de la série comique de Joe Hill et Gabriel Rodríguez, qui débarquera sur Netflix le 7 février avec son mélange de terreur fantastique et de drame adolescent. Dès lors, nous pouvons voir «Merde», d’après le roman graphique de Thomas Wheeler, qui place la Dame du Lac (Katherine Langford) au centre de la légende arthurique; la fantastique comédie musicale «Julie et les fantômes», dans lequel un adolescent forme un groupe de musique avec trois fantômes; ou le vivant «Jurassic World: Cretaceous Camp», axé sur les enfants, avec six adolescents explorant l’île de Nublar.

En outre, La nouvelle série de Ryan Murphy, «Ratched», sortira, dont le personnage principal, interprété par Sarah Paulson, est le infirmière dérangeante de “Quelqu’un a survolé le nid de coucou”. Et dans la section internationale, ils se distinguent également ‘Away’, avec Hilary Swank embarquant pour une expédition dangereuse vers Mars; «La malédiction de Bly Manor», le deuxième volet de l’anthologie a commencé avec «Hill House», qui mettra en vedette Henry Thomas, Victoria Pedretti et Oliver Jackson-Cohen dans de nouveaux rôles, sous la direction du créateur original, Mike Flanagan; et la nouvelle production de Shonda Rhimes, ‘Bridgerton’, définie comme “‘Gossip Girl’ à Londres au 19e siècle”, qui vise à intéresser les téléspectateurs à toutes sortes de drames et à l’histoire de Julie Andrews lors de la sortie de leurs huit épisodes.

Inma Cuesta, Carlos Montero et Bárbara Lennie dans le tournage de ‘The mess you Leave’

Accroître la production locale

Concernant exclusivement la production de Netflix dans notre pays, la plateforme promet de sortir 17 titres espagnols originaux le long de l’année. Parmi eux, on retrouve les retours de «Les filles du câble», qui entrera dans la guerre civile avec un saut temporaire de sept ans lorsque la première partie de la saison finale sera diffusée le 14 février; ‘Elite’, qui lancera en mars une troisième saison cuite à un feu plus lent et avec un ton plus sombre que ses prédécesseurs; ‘La Casa de Papel’, qui dévoilera le 4 avril sa quatrième partie et un documentaire sur le phénomène mondial qui a été la fiction d’Álex Pina; et «Haute mer» et «Hache», qui ouvriront respectivement leurs troisième et deuxième saisons.

Il a également été étudié dans des projets inédits déjà connus, tels que le thriller «Quelqu’un doit mourir», créé par Manolo Caro; «Le désordre que vous laissez», par le co-créateur de «Elite» Carlos Montero; et ‘The innocent’, qui réunit Oriol Paulo et Mario Casas. Ces trois fictions arriveront à l’automne. Et tout au long de 2020, nous verrons également le thriller ‘Red Sky’, l’anime ‘Memories of Idhún’ et la dramatique ‘Valeria’, ainsi que les films ‘Home’ (25 mars) et ‘The Practitioner’, tandis que de séries telles que «Midas favorites», «Alma» ou «White Lines» aucune nouvelle n’a été communiquée pour le moment.

Pour l’avenir, le développement de ‘Jaguar’, la nouvelle collaboration entre la plateforme et Bambú Producciones, dans les années 60 et avec Blanca Suárez incarnant Isabel Garrido, une chasseuse nazie surnommée Jaguar; et un projet sans titre de Daniel Sánchez Arévalo, qui revient à la télévision pour raconter une histoire passionnante d’amitié et de dépassement produite par Atypical Films. De plus, le lancement de trois films a été confirmé: ‘Amor de madre’, réalisé par Paco Caballero et avec Carmen Machi et Quim Gutiérrez, mère et fils qui partent en lune de miel ensemble; «Nous étions des chansons», adaptation de «Chants et souvenirs» d’Elísabet Benavent; et le nouveau film de Dani de la Orden avec Álvaro Cervantes et Susana Abaitua, qui sont situés dans un centre psychiatrique.

