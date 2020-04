Netflix annonce un nouveau spectacle d’apocalypse Zombie en Corée du Sud

Netflix est en train d’adapter un webtoon populaire d’apocalypse zombie coréen dans une série originale, a rapporté lundi Deadline. L’émission, provisoirement intitulée All Of Us Are Dead, constitue l’une des nombreuses productions en coréen commandées par le géant du streaming en septembre.

Basé sur le webtoon Now At Our School, All of Us Are Dead de Netflix suivra une bande d’adolescents pris au piège dans leur lycée tandis qu’une maladie semblable à un zombie commence à se propager rapidement parmi le corps étudiant. Le webtoon – une sorte de bande dessinée publiée numériquement unique aux marchés coréens – a reçu des éloges critiques et commerciaux dans tout le pays. Plus récemment, il s’est également bien comporté en Indonésie, en Thaïlande et à Taiwan, où le genre gagne en popularité.

All Of Us Are Dead sera écrit par Chun Sung-il, qui a écrit un certain nombre de films coréens à succès, dont The Pirates en 2014, ainsi que certaines séries télévisées comme Your Honor en 2018 et The Package en 2017. Les épisodes seront dirigés par les réalisateurs coréens de télévision renommés Lee JQ et Kim Nam-su, et seront produits par le diffuseur basé à Séoul JTBC Studios en collaboration avec Film Monster.

Alors que les prémisses d’une apocalypse zombie ont peut-être culminé il y a une décennie en ce qui concerne le public américain, le genre occupe toujours une place spéciale dans la culture cinématographique coréenne contemporaine, comme en témoigne l’immense succès de Train To Busan en 2016. En plus de cela, Kingdom, la toute première émission originale coréenne de Netflix, qui n’a fait ses débuts sur la plate-forme que l’année dernière, rend également un grand hommage au genre.

Les autres titres coréens commandés par Netflix incluent Extracurricular, My Holo Love et The School Nurse Files. Bien que le streamer n’ait jamais fourni de justification concrète à cette récente entreprise, son intérêt pour le cinéma sud-coréen est sans aucun doute alimenté par le phénomène international qui a été le long métrage oscarisé de Bong Joon-ho, Parasite.

Jumelez le battage médiatique autour de ce film avec l’obsession que les gens ont partout avec le contenu lié à la maladie en raison de la pandémie de coronavirus, et il semble certainement Netflix a un vrai gagnant dans sa manche.