Netflix annonce une spéciale de réunion «Love Is Blind» avec tous les acteurs principaux

Cela ne fait que quelques semaines que Netflix a publié Love Is Blind dans le monde et les téléspectateurs ont été captivés par la distribution dynamique. Et tandis que les fans meurent d’envie de savoir comment tout cela se termine pour les cinq couples restants dans la finale de la saison, ce ne sera pas la dernière fois que le casting honorera le petit écran. Netflix vient d’annoncer qu’en plus de la finale de 90 minutes, il y a aussi un spécial de réunion mettant en vedette les 12 principaux membres de la distribution. [Spoiler Alert: This article contains general plot spoilers from Love Is Blind.]

Love Is Blind Cast | Netflix

La prémisse de la nouvelle émission Netflix, Love Is Blind

Animé par Nick et Vanessa Lachey, Love Is Blind est une expérience sociale pour vraiment tester pour voir si deux personnes pourraient tomber amoureuses, vue invisible. Pour lancer l’expérience, le casting a été autorisé à faire des rendez-vous aveugles les uns avec les autres. Ils vivaient dans un établissement séparé par sexe. La seule fois où ils ont été autorisés à interagir avec le sexe opposé, c’était quand ils étaient en gousses aux dates. Dans les nacelles, ils étaient séparés par une paroi mince et étaient autorisés à parler à d’autres personnes et à développer des connexions, sans jamais se voir.

Le casting a une chronologie accélérée

À partir de là, les relations ont progressé (autant que possible) et les couples ont passé plus de temps à se parler. Et, après seulement quelques jours, six couples se sont fiancés sans jamais se voir le visage. Après la proposition, ils ont été autorisés à se rencontrer face à face et ont été emmenés en vacances au Mexique. À leur insu, les autres acteurs engagés de Love Is Blind étaient également là. Après la retraite de leur couple, les couples sont retournés en Géorgie, ont emménagé ensemble (dans le même complexe d’appartements que les autres membres de la distribution) et n’ont eu que quelques semaines pour planifier leurs mariages et se marier.

Quels couples survivront à la finale

Demain, les fans de l’émission découvriront si les couples restants ont choisi de se marier ou de se séparer. De plus, ils répondront à la question séculaire, “L’amour est-il vraiment aveugle”. Mais ce qui est peut-être encore plus excitant que la finale de Love Is Blind, c’est la réunion spéciale que Netflix a récemment annoncée. Même si la série a été créée cette année, elle a été enregistrée en 2018. Depuis environ deux ans, la distribution aura de bien meilleures mises à jour pour les fans de la série. Si les couples choisissent de se marier, ils pourront partager des détails sur l’état actuel de leur relation. Mais, si personne n’a quitté la série marié, le casting pourra affronter leurs ex pour la première fois depuis des années.

Quand la première spéciale de la réunion Love Is Blind

La réunion spéciale débutera sur la chaîne YouTube de Netflix le jeudi 5 mars 2020, une semaine seulement après la finale. Animé par Nick et Vanessa Lachey, chaque acteur principal (Barnett, Cameron, Diamond, Carlton, Mark, Damian, Gianina, Lauren, Jessica, Amber, Kelly et Kenny) pourra partager plus sur leur expérience Love Is Blind. Le spectacle des retrouvailles promet de présenter «des rebondissements et révélations plus inattendus de toute la saison expliqués par les couples qui l’ont vécu» Nous sommes sûrs que les fans ne peuvent pas attendre de recevoir une mise à jour sur l’endroit où se trouve la distribution.