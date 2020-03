Netflix annule «AJ et la reine» après une saison

«AJ et la reine» Ils ont atteint la fin de leur voyage. Netflix a annoncé que le drame co-créé et avec RuPaul n’aura pas de deuxième saison. La décision intervient environ deux mois après la première de la première saison de fiction sur la plateforme, qui a eu lieu le 10 janvier.

Izzy G. et RuPaul, protagonistes de «AJ et la reine»

RuPaul lui-même a été chargé de communiquer la mauvaise nouvelle à ses fans via ses réseaux. “Fin de la route pour ‘AJ et la Reine’. Netflix a décidé de ne pas prolonger notre voyage aux États-Unis. Merci pour l’amour et le soutien. Nous sommes très fiers de ce travail. “

Fin de route pour “AJ et la Reine” @Netflix a décidé de ne pas prolonger notre road trip à travers l’Amérique. Merci pour tout l’amour et le soutien. Nous sommes tellement fiers du travail. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU

– RuPaul (@RuPaul) 6 mars 2020

Netflix, encore une fois, n’a fourni aucune information sur le nombre d’abonnés qui ont approché «AJ et la reine». Cependant, il semble évident que la série n’a pas suscité beaucoup d’intérêt, pas même parmi les fans inconditionnels de RuPaul, et, en général, les critiques publiées après sa première ont été très négatives.

C’était «AJ et la reine»

Créée par RuPaul et Michael Patrick King (‘Sex in New York’), la série s’est concentrée sur Ruby (RuPaul), une drag queen avec beaucoup de malchance qui découvre qu’elle a un petit passager clandestin dans son camping-car appelé AJ (Izzy G.). Ensemble, ils voyagent de ville en ville et de club en club en diffusant un message d’amour et d’acceptation.

Fiction rejoint la liste croissante des originaux de Netflix que la plate-forme annule après une seule saison qui comprend des séries telles que «Spinning Out», «Soundtrack», «Daybreak», «No Good Nick», «Tuca & Bertie», «Chambers» et «Tout sur les Washingtons».

.