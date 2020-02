Netflix annule «Insatiable» après deux saisons

Netflix est revenu faire face à la faux et à cette occasion la victime a été «Insatiable». La comédie noire controversée avec Debby Ryan Il a été annulé après deux saisons. La plateforme de streaming l’a confirmé après l’une des actrices de casting, Alyssa Milano, faites avancer l’actualité à travers vos réseaux sociaux

Debby Ryan, protagoniste de «Insatiable»

“Malheureusement, nous ne reviendrons pas”, l’actrice a répondu il y a près d’une semaine à un fan qui lui a posé des questions sur l’avenir de la fiction. Le fait que tant de jours se soient écoulés entre la réponse de Milano et la confirmation de Netflix montre le peu d’impact que la série a fini par avoir et la inaperçu qu’il a passé sa deuxième saison en première en octobre 2019.

De la controverse à l’indifférence

Cette situation contraste surtout avec l’agitation médiatique qui a soulevé la première de la première saison de «Insatiable». Comédie, qui suivait une fille en surpoids (Ryan) qui, après avoir perdu plus de trente kilos de poids, se venge des gens qui l’avaient foutue, a été accusée de perpétuer la “toxicité de la culture alimentaire” et l’objectivation des corps féminins.

Le créateur de la série, Lauren GussisÀ l’époque, il a déclaré qu’il s’était basé en partie sur sa propre expérience et qu’il avait utilisé une perte de poids radicale pour que le personnage principal parler de l’idée d’assimiler la minceur à la popularité.

“En théorie, je voulais raconter une histoire où les souhaits des personnages sont profondément enracinés dans l’émotion humaine réelle, mais les choses qui se produisent sont tellement folles qu’il est moins effrayant d’avoir une conversation quand on sait qu’on est dans un monde qui n’est pas tout à fait réel “, a expliqué le scénariste.

‘Insatiable’ rejoint la liste croissante des fictions Netflix qui ont duré entre une et deux saisons. Ce n’est que ces derniers mois que la plateforme a annulé le drame qui se déroule dans le monde du patinage sur glace «Spinning Out», le drame musical «Bande originale» et comédie pour adolescents ‘Daybreak’ et comédie animée «Tuca & Bertie» après une saison, et «L’OA» Après deux saisons.

