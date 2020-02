Netflix annule ‘Insatiable’ lors de pourparlers pour renouveler ‘Lucifer’, ‘The Last OG’ Saison 3, et plus – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Netflix annule Insatiable après deux saisons

Lucifer en pourparlers avec Netflix pour une autre saison

Le dernier O.G. La bande-annonce de la saison 3 dévoile la date de la première d’avril

Hypermarché renouvelé par NBC pour une sixième saison

Et plus.

Netflix semble avoir perdu son goût pour Insatiable. La comédie de la vengeance noire avec Debby Ryan, Dallas Roberts, et Alyssa Milano a été annulé après deux saisons, rapporte Deadline. La série – qui suit Patty en surpoids de Ryan après qu’un accident la laisse maigre, nouvellement populaire, et avec un goût pour la vengeance – avait été accueillie avec une controverse sur son “body-shaming” depuis le début de sa première bande-annonce.

Pour autant que je sache, une fois que la série a été diffusée pour la plupart avec des critiques négatives, cette critique n’a pas diminué. Mais Netflix s’en tient à ses chiffres d’audience mystérieux, ce qui a apparemment plaidé en faveur d’une deuxième saison d’Insatiable. Cependant, il semble que la curiosité pour la série polarisante ait disparu et que Netflix ne renouvellera pas Insatiable pour une troisième saison.

Mais Netflix cherche à renouveler un autre de ses spectacles qui semblait approcher de sa dernière saison. Lucifer, qui a débuté sur Fox avant que le réseau n’annule le drame surnaturel après trois saisons, devait débuter sa cinquième et dernière saison sur Netflix, qui avait sauvé la série pendant deux saisons supplémentaires après son annulation par Fox. Mais, selon Deadline, Netflix est en pourparlers avec le producteur de série Warner Bros.TV pour renouveler Lucifer pour une sixième saison.

Les producteurs Ildy Modrovich et Joe Henderson, qui ont supervisé l’émission, auraient besoin d’un nouvel accord avec le streamer pour la saison 6 de Lucifer pour aller de l’avant. Netflix devrait également sécuriser la star Tom Ellis et d’autres acteurs qui ont déjà commencé à se tourner vers d’autres pilotes et réseaux de diffusion. Si tout fonctionne, Lucifer, qui est vaguement basé sur le personnage présenté dans les bandes dessinées de Sandman de Neil Gaiman, commencera la production de la saison 6 en septembre.

NBC a renouvelé la sitcom Superstore acclamée par la critique pour une sixième saison, en se joignant à la comédie renouvelée Brooklyn Nine-Nine. La date limite indique que le America Ferrera– la comédie vedette continue de se classer parmi les plus grands interprètes numériques de NBC, et les dirigeants de NBC ont été satisfaits de la direction créative des nouveaux showrunners Gabe Miller et Jonathan Green, qui ont pris le relais après que le créateur de Superstore Justin Spitzer ait démissionné pour se concentrer sur le développement.

HBO Max a publié une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine plate-forme de streaming, annonçant son impressionnante collection de films et d’émissions de télévision sous Warner Bros. et WarnerMedia. Cela comprend les droits de diffusion convoités de Friends, pour lesquels WarnerMedia a déboursé 425 millions de dollars, ce qui lance cette courte bande-annonce. L’archive des titres sur HBO Max comprend tout, des classiques hollywoodiens comme Casablanca aux nouveaux tubes de super-héros comme Wonder Woman et Joker, ainsi que des sitcoms bien-aimées comme The Big Bang Theory. C’est peut-être le catalogue le plus empilé de tout nouveau service de streaming en dehors de Disney +, et HBO Max veut que vous vous en souveniez.

La comédie à succès de Tracy Morgan sur TBS Le dernier O.G. devrait revenir pour une troisième saison, et le premier trailer de la série dévoile sa date de première en avril. La série, qui suit l’ex-con de Morgan qui revient dans son quartier de Brooklyn nouvellement embourgeoisé après 15 ans de prison, est co-créée et produite par Jordan Peele via sa bannière Monkeypaw Productions, et mettait en vedette le retour tant attendu à l’écran de Morgan. La troisième saison suivra Morgan’s Tray alors qu’il est contraint de trouver une nouvelle maison et retourne à Brooklyn pour vivre la vie d’une «légende du capot», offrant des visites à pied de la ville.

Le dernier O.G. revient au SCT le 7 avril 2020.

Patrick Dempsey joue dans la production internationale les diables, une série de thrillers financiers en partie inspirée par la crise financière de 2008. Dempsey joue le rôle du PDG de la banque Dominic Morgan, dont l’association avec Massimo Ruggero (Suburra’s Alessandro Borghi), un chef de file impitoyable du commerce, le fait participer à une guerre financière intercontinentale qui fait rage en Europe. La remorque pour elle est beaucoup plus saisissante que sa description, je le promets.

Le drame en 10 parties, produit par Lux Vide et Orange Studio et financé par Sky Studios, est basé sur le roman le plus vendu du commerçant italien Guido Maria Brera. Devils sera présenté sur Sky Italia en Avril 2020. Aucune sortie américaine n’a encore été annoncée.

