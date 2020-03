Netflix annule la faction d’octobre et les guerres V après une saison

Après avoir obtenu de faibles critiques de la part des critiques et n’ayant pas réussi à trouver une place dans le cœur du public, Netflix a choisi de supprimer les drames d’horreur surnaturels Faction d’octobre et V Wars après seulement une saison chacun, selon Deadline.

Basé sur la série de romans et de romans graphiques du même nom d’IDW Publishing, le directeur de Ian Somerhalder V Wars a suivi un médecin qui entre dans un monde de terreur lorsqu’une mystérieuse maladie transforme son meilleur ami en un prédateur semblable à un vampire se nourrissant d’autres humains. La société commence à se diviser en camps opposés à mesure que la maladie se propage et que de plus en plus de personnes se transforment, le Dr Luther Swann de Somerhalder faisant la course contre la montre pour trouver un remède tandis que son meilleur ami se lève comme le chef de file souterrain le plus puissant des vampires.

Le pilote pour V Wars a été réalisé par Brad Turner (24), qui a également produit la série aux côtés d’Eric Birnberg et Thomas Walden de High Park, de David Ozer et de Ted Adams d’IDW Entertainment et de James Gibb de Marada Pictures, William Laurin et Glenn Davis jouant le rôle de showrunners.

Malgré l’annulation, le service de streaming et Somerhalder, qui a dirigé un épisode de la seule saison de 10 épisodes, seraient en pourparlers pour poursuivre ensemble d’autres projets potentiels.

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Steve Niles et Damien Worm, Faction d’octobre a raconté l’histoire des chasseurs de monstres Fred et Deloris Allen qui retournent dans leur ville natale du nord de l’État de New York avec leurs adolescents après le décès du père de l’ancien. Les deux doivent cacher leurs identités en tant que membres d’une organisation secrète à leurs enfants et découvrir que la petite ville n’est pas aussi idyllique qu’elle en a l’air.

La série mettait en vedette Damian Kindler en tant que showrunner, producteur exécutif et réalisateur de deux de ses dix épisodes. Kindler est surtout connu pour son travail de producteur superviseur sur Stargate SG-1 et consultant créatif sur Stargate Atlantis, ainsi que créateur de la série Syfy Sanctuaire et Krypton, ainsi que co-producteur exécutif de Fox’s Sleepy Hollow.