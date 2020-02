Netflix annule le drame musical «Soundtrack» après une saison

‘Soundtrack’ a atteint sa dernière chanson. Netflix a annoncé L’annulation du drame musical de Josh Safran (‘Smash’) après une seule saison. Comme cela s’est produit récemment, la nouvelle intervient juste un mois après la première de la série avec Callie Hernandez et Jenna Dewan, dont la première (et unique) série d’épisodes a débuté le 18 décembre.

Callie Hernandez, Paul James et Jenna Dewan, protagonistes de «Soundtrack»

Fiction, qui a été initialement développé comme un pilote pour Fox avec le titre de «Mixtape», a été décrit comme un drame musical romantique qui a analysé les histoires d’amour qui relient un groupe diversifié et disparate de personnes de Los Angeles à travers la musique qui vit dans leur cœur et leur esprit.

À l’époque, il était très surprenant que Fox ait abandonné le projet car son pilote était l’un des plus commentés de la saison 2018. la chaîne a décidé de changer sa programmation et a opté pour des sitcoms et des dramatiques générales, Netflix est apparu sur la scène et a donné son feu vert au projet.

Plus d’histoires dans l’encrier

Safran avait plusieurs saisons de fiction en tête, mais a décidé que la première saison était une histoire fermée car il était conscient du risque posé par le fait que les personnages jouaient des chansons pop pour exprimer leurs sentiments.

“Il y a définitivement plus. Vous le verrez quand vous atteindrez la fin. Cependant je l’ai fermé parce que c’est un grand changement, c’est étrange et Je ne voulais pas laisser le public dans le pétrin“a avoué Safran, dont le prochain projet sera d’écrire le scénario de la” renaissance “de” Gossip Girl “par HBO Max.

