Netflix annule “Spinning Out” après une saison

Netflix supprime à nouveau la faux. Si, il y a quelques jours, la plateforme a signalé l’annulation de «Bande originale» après une saison, maintenant C’est «Spinning Out» qui ne dépasse pas la coupe, aussi, après une seule saison. Le drame se déroulant dans le monde du patinage sur glace a fait ses débuts le 1er janvier avec de très vives critiques et il semble qu’il n’ait pas encore convaincu les abonnés de la plateforme.

Kaya Scodelario

Créé par Samantha Stratton, «Spinning Out» se concentre sur un patineur d’élite joué par Kaya Scodelario («Skins») qu’après une blessure grave qui cause un grand traumatisme, il décide de se réinventer et de concourir en couple. Le drame, qui a été comparé par certains avec “Passion for Triumph” et “Black Swan”, est une production interne de Netflix, qui a rencontré de nombreux obstacles au cours du processus, notamment en quittant le projet en raison de problèmes d’agenda. Emma Roberts, qui devait incarner le protagoniste.

Fiction, dont le casting comprend également January Jones, Boucliers de saule et Amanda Zhou, il a terminé sa première saison de dix épisodes avec un cliffhanger que Stratton a prévenu serait résolu dans la deuxième saison. Cependant, nous serons finalement laissés sans savoir ce qui se serait passé si nous pouvions continuer.

Optimisation des ressources

‘Spinning Out’ est le dernier original de Netflix annulé avec une seule saison. Rejoint la liste croissante qui comprend des titres récents tels que «Bande originale», ‘Daybreak’, ‘No Good Nick’, ‘Tuca & Bertie’, ‘Chambers’ et «Tout sur les Washingtons», entre autres. Netflix, comme les autres plates-formes de streaming, ne publie pas de données d’audience sauf s’il s’agit d’allaiter. Le service décide de renouveler ou d’annuler une série après Peser les paramètres internes tels que le taux de financement de la fiction ou les coûts de production et détermine s’il est rentable d’investir ces ressources financières dans une autre saison ou si, d’autre part, il est préférable de les réaffecter dans un nouvel original.

.