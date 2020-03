Netflix arrête la production de choses plus étranges en raison du coronavirus

Les fans sont très excités pour la prochaine saison de Choses étranges et selon Netflix, ce prochain épisode sera plus gros et plus audacieux que tout ce que nous avons vu à ce jour. Là encore, il semble que les enjeux augmentent toujours à chaque nouvelle saison, donc cela ne devrait pas être trop surprenant.

En tout cas, avec le spectacle ayant fait tout ce qu’il peut à Hawkins, Indiana, ce prochain chapitre verra une partie du gang quitter sa petite ville, tandis que nous traverserons également probablement l’océan pour rattraper les Russes et un certain shérif que nous pensions mort. Mais malheureusement, nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps que d’habitude pour revenir avec tous nos favoris, car Netflix a maintenant débranché la production.

Tournant actuellement sa quatrième saison, Stranger Things progressait à un bon rythme, mais en raison du Coronavirus, il est maintenant – comme tant d’autres séries télévisées – interrompu, Netflix arrêtant la production à partir du 16 mars. Cela durera au moins deux semaines et a été fait «par précaution et en conformité avec les interdictions de grands rassemblements, les voyages et autres restrictions imposées par les autorités aux États-Unis et à l’étranger».

Cliquer pour agrandir

Ce n’est pas seulement Stranger Things, car tous les films et séries télévisées scénarisés aux États-Unis et au Canada ont été mis à la terre par Netflix, qui fait suite à de nombreux autres réseaux, studios, etc., fermant les choses. En effet, tout le monde est effrayé par le virus, et c’est compréhensible.

Quant à savoir dans quelle mesure cela aura un impact sur la saison à venir, que nous ne savons pas, mais cela repoussera évidemment un peu les choses. Et dès que nous recevons une mise à jour sur quand, exactement, Choses étranges reprendra la production, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Regarde cet espace pour plus.