Netflix arrête la production de «Stranger Things 4» sur le coronavirus

Les producteurs de Netflix prennent le coronavirus au sérieux car le titan en streaming a arrêté la production de Stranger Things 4 au milieu de l’épidémie.

Le coronavirus a eu un impact sur les industries du cinéma et de la télévision d’une manière à laquelle personne ne s’attendait. Plusieurs grands films ont été repoussés, la production de plusieurs films et émissions de télévision a été arrêtée et l’ensemble de l’industrie semble avoir cessé. Maintenant, Netflix avait rejoint les rangs des sociétés qui arrêtent la production de spectacles jusqu’à ce que l’épidémie se calme.

Selon un rapport de Deadline, Netflix a arrêté la production de Stranger Things en raison de préoccupations concernant le coronavirus. L’arrêt a également affecté un certain nombre d’autres propriétés Netflix, notamment Grace and Frankie, The Prom et Sex / Life. L’arrêt devrait actuellement se poursuivre pendant au moins les deux prochaines semaines.

Voici le synopsis officiel de la troisième saison de Stranger Things:

«C’est en 1985 à Hawkins, en Indiana, et l’été se réchauffe. L’école est finie, il y a un tout nouveau centre commercial en ville et l’équipe Hawkins est à l’aube de l’âge adulte. La romance fleurit et complique la dynamique du groupe, et ils devront trouver comment grandir sans se séparer. Pendant ce temps, le danger se profile. Lorsque la ville est menacée par des ennemis anciens et nouveaux, onze et ses amis se rappellent que le mal ne cesse jamais; ça évolue. Maintenant, ils devront se regrouper pour survivre et se rappeler que l’amitié est toujours plus forte que la peur. “

Stranger Things met en vedette Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson et Cara Buono.

Les saisons 1 à 3 de Stranger Things sont maintenant disponibles sur Netflix.

Source: date limite