Netflix aurait exploré la possibilité d’un renouveau de Little Britain

Netflix aurait exploré la possibilité d’un renouveau de la Petite-Bretagne

14 ans se sont écoulés depuis le dernier épisode télévisé de la série à succès Little Britain diffusé sur BBC et maintenant co-créateur et star Matt Lucas a révélé que lui et co-créateur / co-star David Walliams ont entamé des pourparlers avec Netflix pour redémarrer la série, selon Deadline.

Dans une interview avec BBC Radio 2, Lucas a révélé que lui et Walliams avaient récemment rencontré le service de streaming sur la possibilité de faire de nouveaux épisodes de la série de sketchs, disant que “cela pourrait arriver.“

“Nous avons eu une conversation avec eux il y a quelque temps et donc la graine a été plantée dans notre tête,»A déclaré Lucas. “Nous aimerions le ramener d’une manière et à un moment donné. Nous sommes tous les deux des garçons très occupés, mais nous parlons souvent et une idée était peut-être d’en refaire un spectacle sur scène », a-t-il déclaré. «Cela reviendra sous une forme ou une autre, nous ne faisons que déterminer ce que ce sera.“

L’interview est intervenue peu de temps après une histoire dans le tabloïd britannique The Sun, affirmant que Lucas et Walliams avaient tenu une réunion avec Netflix par téléphone et avaient reçu 3 millions de livres sterling (3,6 millions de dollars) pour relancer la série produite par les studios de la BBC.

Peu La Grande-Bretagne, qui a fait ses débuts en tant que série radiophonique sur la BBC Radio 4, a duré trois saisons télévisées sur la BBC de 2003 à 2006, suivies de diverses émissions spéciales, y compris en deux parties en 2006. Little Britain Abroad, Little Britain USA et plus. Netflix a diffusé tous les épisodes de la série et les spéciaux au Royaume-Uni.