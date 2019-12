Netflix aurait perdu plus d'un million d'abonnés à Disney Plus en un mois

La compétition de streaming entre Netflix, Disney Plus, Amazon et les nombreuses autres plates-formes disponibles pour les téléspectateurs ne deviendront plus difficiles en 2020. Cela fait environ un mois depuis le lancement de Disney Plus et malgré certains problèmes techniques de démarrage, il a rapidement généré une base d'abonnés saine, ainsi qu'une beaucoup de buzz sur Le Mandalorien et un certain caractère vert. Bien que Netflix soit toujours le poids lourd incontesté du marché du streaming, ils peuvent s'inquiéter des informations selon lesquelles plus d'un million d'abonnés ont fait défection vers Disney Plus au cours de son premier mois.

Selon The Hollywood Reporter, une étude de la banque d'investissement et de la société de services financiers Cowen & Co. a révélé que 19,4 millions des quelque 24 millions d'abonnés américains de Disney Plus ont également Netflix. Cependant, le même rapport indique que 5,8% des personnes interrogées ont déjà rompu les liens avec Netflix, ce qui représente environ 1,1 million de personnes. Netflix ne devrait pas être trop inquiet, cependant, car ils ont gagné 7,6 millions de nouveaux abonnés au quatrième trimestre de 2019, et il était toujours probable qu'il y ait des gens qui changeraient d'abonnement en raison du battage médiatique autour de Disney Plus.

À partir de 2020, Netflix continue d'investir massivement dans son contenu original exclusif, y compris la bientôt en première Le sorceleur, le retour Choses étranges et beaucoup (beaucoup) d'autres programmes. Bien sûr, Disney Plus a mis beaucoup de budget derrière Le Mandalorien et l'ardoise de leur série Marvel, mais selon une autre enquête, le contenu le plus consulté sur le service jusqu'à présent a été Disney Classics. Apparemment, les originaux Disney Plus ne représentent actuellement que 2% du contenu regardé, avec Guerres des étoiles matière à 21% et Marvel à 15%.

Étant donné que Disney Plus vient d'être lancé et que les commentaires des abonnés sont toujours collectés, il est probablement préférable de ne pas trop lire dans les statistiques de visualisation pour le moment. Ce que nous savons, cependant, c'est que Netflix devra maintenir ses dépenses en matériel original pour fidéliser ses abonnés, en particulier compte tenu d'une réduction de 40% de sa bibliothèque de films depuis 2014.

D'un point de vue, cette compétition signifie plus de contenu pour les fans, mais cela signifie également que nous aurons encore plus d'émissions / films à suivre.