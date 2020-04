Netflix aurait transmis le documentaire d’Amy Schumer de HBO Max

L’une des émissions de lancement de HBO Max aurait été envoyée à Netflix, mais apparemment, Netflix l’a transmis.

La nouvelle provient d’une interview d’Amy Schumer et Howard Stern qui a eu lieu le 28 avril. Schumer, qui est une bande dessinée bien connue et souvent controversée, était sur le Howard Stern Show pour promouvoir sa nouvelle série de cuisine, mais a également parlé en profondeur de son prochain documentaire pour HBO Max.

Tout au long de l’interview, elle a mentionné ses spéciaux avec Netflix et a déclaré que le documentaire avait été envoyé à Netflix mais que HBO Max avait finalement récupéré le document.

Donc, ce n’est pas une bonne nouvelle? Netflix reçoit tout le temps de nombreuses émissions et films. Eh bien, vous avez raison, mais l’essentiel ici est le croisement avec son dernier stand-up spécial sorti en 2019, Growing.

Comme l’a révélé Variety, le prochain documentaire qui s’appelle actuellement Expecting Amy jette un regard sur la grossesse d’Amy du début à la fin.

Avoir à la fois le spécial et le documentaire dans un seul endroit vous aurait permis d’avoir un peu plus de contexte pour le spécial mais maintenant il semble que vous devrez faire HBO Max pour cela.

Dans le spécial stand-up, Amy Schumer est notamment enceinte et c’est le sujet du documentaire. Avec non filtré dans les coulisses “regardez Schumer alors qu’elle traverse une grossesse difficile tout en visitant et en se préparant pour un stand-up spécial.”

HBO Max est sur le point de lancer le documentaire comme l’un de ses premiers originaux de HBO Max qui comprend également Love Life de Lionsgate, de nouveaux Looney Tunes, une poignée de séries de téléréalité et, finalement, un spécial unique pour Friends.

Amy Schumer a déclaré qu’elle avait une excellente relation avec Netflix et plus précisément Ted Sarandos.