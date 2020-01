Netflix biographique-musical ‘Tick, Tock … Boom!’: Tout ce que nous avons appris jusqu’à présent

Il y a une pléthore de comédies musicales sur le chemin, mais l’une des plus excitantes du lot à venir sur Netflix est l’adaptation à l’écran de Tick, Tock… Boom de Jonathan Larson. Voici tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur Tick, Tock… Boom, y compris l’intrigue, le casting, les dates de tournage et des informations sur le créateur de la comédie musicale le regretté Jonathan Larson.

Tick, Tock… Boom est une prochaine comédie musicale biographique de Netflix Original basée sur la comédie musicale du même nom du compositeur Jonathan Larson. La comédie musicale est dirigée par Lin-Manuel Miranda, qui est surtout connu pour avoir joué le rôle de Jack dans Marry Poppins Returns, composé les chansons du film d’animation Disney Moana et de la comédie musicale primée Tony Tony Hamilton. Tick, Tock… Boom sera le premier film de Lin-Manuel.

Imagine Entertainment est le studio derrière la production de Tick, Tock… Boom. Les propriétaires d’Imagine Entertainment, Ron Howard et Brian Grazer sont les producteurs exécutifs, avec la sœur de Jonathan Larson, Julie Larson.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

La date de sortie de Tick, Tock… Boom n’a pas encore été annoncée, mais comme le tournage commence en mars 2020, il est plus que probable que nous verrons une sortie début 2021.

Quelle est l’intrigue de Tick, Tock… Boom?

Le synopsis de Tick, Tock… Boom a été fourni par Netflix:

La comédie musicale se déroule en 1990 et suivra Jon, un aspirant compositeur de théâtre qui attend des tables à New York tout en écrivant Superbia, qui, il l’espère, sera la grande comédie musicale américaine qui lui donnera enfin sa grande interruption de carrière. Le jeune homme ressent la pression de sa petite amie Susan, qui est fatiguée de continuer à mettre sa vie en attente pour l’aspiration à la carrière de Jon. Pendant ce temps, le meilleur ami et colocataire de Jon, Michael, a renoncé à son rêve créatif et a accepté un travail publicitaire bien rémunéré sur Madison Avenue et se prépare à déménager. À l’approche de son 30e anniversaire, Jon est submergé par l’anxiété, se demandant si son propre rêve impossible en vaut le coût.

Qui sont les acteurs de Tick, Tock… Boom?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Tick, Tock… Boom:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? JonAndrew GarfieldLe réseau social | Hacksaw Ridge | Amazing Spider-ManSusanVanessa HudgensHigh School Musical | Beastly | Spring BreakersStephen SondheimBradley WhitfordDescendre | L’aile ouest | Sauver M. BanksKaressa JohnsonAlexandra ShippX-Men: Apocalypse | Amour, Simon | ShaftRose StevensJudith LightQui est le patron? | Transparent | Ugly BettyRogerJoshua HenrySex et la ville | Un conte d’hiver à New York | Nip / TuckMichaelRobin de JesusCamp | Cheveux décoiffés | Law & Order: Unité spéciale pour les victimes

Certains acteurs n’avaient été annoncés que récemment, et nous pouvons nous attendre à en voir plus bientôt!

Qui était Jonathan Larson?

Le dramaturge et compositeur américain Jonathan Larson est le plus célèbre pour sa comédie musicale Rent, lauréate d’un Tony Award. Dès son plus jeune âge, et grandissant à Whitetail, New York, Larson a été exposé aux arts du spectacle. En grandissant, il a appris à jouer de la trompette, du tuba, du piano et chanterait dans la chorale de l’école. Larson continuera à être impliqué dans les arts du spectacle tout au long du lycée et finira par fréquenter l’Université Adelphi à Garden City, New York, pour entreprendre une bourse de quatre ans.

Après avoir passé un été dans un programme de théâtre au Michigan, Larson est retourné à New York et a emménagé dans un appartement de Lower Manhatten. Tout au long de son séjour à New York, Larson travaillait au Moondance Diner le week-end, mais travaillait dur pour écrire et composer de la musique pendant la semaine. Finalement, il collaborera avec son collègue dramaturge Billy Aronson, qui à l’époque cherchait à écrire une mise à jour de la comédie musicale La bohème.

La propre expérience de vie de Larson s’infiltrerait dans les pages de la comédie musicale, qui se métamorphosait en la comédie musicale primée Tony Rent. Il a passé des années à travailler sur le projet, à collaborer et à éditer la comédie musicale telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans une tournure tragique du destin, Jonathan n’a jamais assisté à la comédie musicale dans sa première performance en avant-première Off-Broadway, décédé de façon inattendue ce matin-là. Sa mort a été causée par une dissection aortique, qui serait à l’origine du syndrome de Marfan non diagnostiqué. La semaine avant son décès, Larson souffrait de vertiges, de douleurs thoraciques et d’essoufflement, et les médecins du Cabrini Medical Center et de l’hôpital Saint-Vincent ont posé un diagnostic incorrect de grippe et de stress. Après enquête, on pense que s’il avait été diagnostiqué correctement et qu’une intervention chirurgicale avait été effectuée, Larson aurait survécu.

Après le décès de Larson, la popularité de Rent a grimpé en flèche. Le dramaturge a reçu à titre posthume de nombreux prix pour Rent, y compris le prix Pulitzer pour le théâtre et plusieurs Tony Awards, dont le meilleur musical et le meilleur score original.

Quand commence le tournage de Tick, Tock… Boom?

Grâce à Production Weekly, nous avons une date de tournage pour Tick, Tock… Boom. Le tournage devrait commencer le 2 mars 2020. La date de fin de tournage n’a pas encore été confirmée.

Le tournage aura lieu à différents endroits à New York. En particulier, la zone SoHo où Jonathan Larson a vécu est le plus susceptible d’être un lieu de tournage.

