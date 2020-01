Netflix Biopic ‘Sergio’: arrive en avril 2020, intrigue, distribution et bande-annonce

Les biopics ont toujours été un favori personnel, et celui dont nous sommes particulièrement excités plus tard cette année est la sortie de Sergio. En arrivant en avril, nous avons tout ce que vous devez savoir sur le biopic, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Sergio est un prochain biopic Netflix Original basé sur la vie et la carrière du célèbre fonctionnaire des Nations Unies, Sergio Vieira de Mello. Le film a été réalisé par Greg Barker, qui avait auparavant réalisé un documentaire sur Sergio en 2009.

Le scénario a été écrit par Craig Borten et produit par Wagner Moura., Brent Travers et Daniel Dreifuss.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Sergio?

Le biopic fera ses débuts au festival de Sundance en janvier avant son arrivée sur Netflix.

Sergio sera ensuite libéré quelques mois plus tard 17 avril 2020.

Quelle est l’intrigue de Sergio?

Le synopsis de Sergio a été fourni par Netflix:

Un drame radical se déroulant au lendemain chaotique de l’invasion américaine de l’Irak, où la vie du diplomate de haut niveau des Nations Unies, Sergio Vieira de Mello, est en jeu pendant la mission la plus perfide de sa carrière.

Qui fait partie de la distribution de Sergio?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour Sergio:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Sergio Vieira de MelloWagner MouraElite Squad | Élite Squad: The Enemy Within MargihellaCarolina LarrieraAna de ArmasBlade runner 2049 | Pas le temps de mourir | Couteaux OutGilBrian F. O’ByrneMillion Dollar Baby | Avant que le diable ne sache que vous êtes mort | BugBill von ZehleGarret Dillahunt12 ans d’esclave | Deadwood | Pas de pays pour les vieillardsGabyClemens SchickCasino Royale | Point Break | Ennemi aux portesAndre ValentineWill DaltonLoving | Les prières de Latchkey | De la foi à la libertéBritish News ReaderJason AnthonyPiney: The Lonesome Pine | Star Trek: découverte | Harry Potter: Wizards UnitePaul BremerBradley WhitfordSortez | L’aile ouest | Sauver M. BanksWahidVithaya PansringarmOnly God Forgives | Le dernier bourreau | Opération MekongIeng SarySahajak BoonthanakitNo Escape | La plage | Seul Dieu pardonneMieke BosAlice AssefAmor em 4 Atos | Affaires délicates | Franchir la ligneNadya YounesSameera AsirDegrade | La coupe | Roof KnockingQui était Sergio Vieira de Mello?

Sergio Vieira de Mello était un diplomate brésilien célèbre et très respecté qui a travaillé pour les Nations Unies pendant plus de 34 ans.

Sergio et 20 membres de son personnel ont été tragiquement tués dans les attentats à la bombe de l’hôtel Canal en Irak lors de l’invasion américaine de la nation. L’attaque visait les représentants de l’ONU et a entraîné le retrait des 600 membres du personnel.

Après sa mort, Sergio a reçu le prix des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. L’attaque qui a été menée en Irak contre des responsables de l’ONU a entraîné un changement radical de ses protocoles de sécurité.

Sergio était aimé de beaucoup et l’un des plus ardents défenseurs des droits de l’homme. Bien que sa mort ait été incroyablement tragique, son travail de son vivant affecte encore des millions de personnes à ce jour.

Quelle est la cote parentale de Sergio?

Bien qu’une cote officielle ne soit pas encore annoncée, nous soupçonnons que Sergio sera classé respectivement PG-13 et 15.

Dans quelle langue Sergio est-il disponible?

Bien que Sergio soit brazillien, le film n’a pas été tourné dans son portugais natal et a été tourné en anglais.

Divers autres doublages de Langauge seront disponibles en streaming dès leur sortie.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour Sergio?

Avec Sergio prévu pour la première au Festival de Sundance, Netflix a déjà publié une bande-annonce pour le biopic.

