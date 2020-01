Netflix cherchait un chef-d’œuvre avec l’Irlandais

Ne pensez-vous pas que chaque nouveau service de streaming qui fait ses débuts est une réponse directe à la domination de Netflix? Après tout, quand vous pensez au streaming, vous pensez à Netflix. C’est maintenant un verbe et une phrase pour sortir et se connecter. Mais encore une fois, L’Irlandais ne sonne pas comme un grand à regarder avant de vous “Netflix et se détendre.”

L’entreprise a un cache, mais ce qu’elle n’a pas, ce sont des récompenses. Il y a quelques années, c’était la première fois que Netflix fléchissait les muscles en faisant campagne pour l’un de leurs films pendant la saison des Oscars. Et la Roma a très bien fait, récoltant 13 nominations. Il en a également remporté trois, dont celui de Meilleur réalisateur d’Alfonso Cuaron. Mais le film n’a pas remporté le prix du meilleur film et la société n’a pas gagné le respect qu’elle pense si richement mériter dans l’industrie.

C’est pourquoi le géant du streaming était prêt à dépenser 160 millions de dollars pour réaliser la longue épopée de gangster en gestation de Martin Scorsese. Et compte tenu du sujet et des étoiles, c’était certainement un risque, selon le producteur Gaston Pavlovich.

“Il ne leur semblait pas qu’un film, et permettez-moi d’être respectueux à ce sujet, à propos d’un groupe de vieillards, un film d’époque, fonctionnerait plus. Ces drames n’étaient plus aux yeux du public. Tout le monde cherchait quelque chose de différent. »

L’Irlandais s’adresse définitivement à une foule plus âgée si la réaction de Twitter est une indication, mais malgré la démographie quelque peu étroite, Netflix était entièrement favorable au film en raison de qui était derrière la caméra, a déclaré Pavlovich.

«Encore une fois, Scott Stuber l’a adopté et Netflix l’a adopté. Ils ont dit: “C’est ce que nous recherchons. Nous recherchons un chef-d’œuvre. »Si vous voulez apporter cela aux salles de cinéma, il doit y avoir une structure de financement différente qui n’existe plus pour que cela fonctionne vraiment dans ce format pour le public actuel du monde. Heureusement, vous avez un Marty Scorsese, un directeur créatif, et vous avez Netflix qui est prêt à adopter ce modèle commercial et à nous le donner; le public mondial, l’occasion de voir ce genre d’artisanat. Ce genre de film. J’espère qu’il ne meurt jamais. “

Le drame de 20 à 80 millions de dollars est une chose du passé et donc, Scorsese a décidé de faire tout son possible et de faire le film qu’il voulait faire, quel que soit le budget. Après tout, Netflix semble avoir des poches sans fond, donc c’était une évidence pour le réalisateur et ses producteurs.

Et cela semble aussi avoir porté ses fruits. Scorsese et ses acteurs marquent des critiques élogieuses pour L’Irlandais et le film attire également des tonnes de récompenses. Mais pourra-t-il ramener à la maison l’un des plus gros des Oscars? Nous devrons attendre et voir.