Netflix cherche à s’associer à CLAMP pour étendre son catalogue d’anime

Netflix cherche à s'associer à CLAMP pour élargir son catalogue d'anime

Netflix prévoit d’élargir son catalogue d’anime comme il souhaite s’associer avec CLAMP (Il s’agit d’un quatuor féminin d’artistes mangas japonais).

La plateforme de streaming est devenue un monstre mondial où vous pouvez voir films, séries, documentaires et anime.

Il ne fallut pas longtemps avant que les compétitions directes commencent à créer du contenu où les utilisateurs Ils apprécieront également de regarder des films, des séries, etc.

L’anime qui a acquis la plate-forme comme des films de Studio Ghibli, Et des productions originales comme Castlevania et Sept péchés capitaux, démontrent le potentiel de ce service de streaming.

Maintenant, la société a annoncé une collaboration avec quelques légendes de l’anime et du manga, parmi lesquelles on peut trouver CLAMP.

Afin d’élargir son catalogue Netflix, il est en vue de s’allier au célèbre quatuor célèbre pour son travail, Capteur de cartes Sakura C’est un excellent exemple de cela, tout comme le scénariste Shin Kibayashi de séries comme Kindaichi Shonen no Jikenbo.

Il y a aussi le mangaka Yasuo Ohtagaki d’œuvres telles que Mobile Suit Gundam Thunderbolt, le romancier et réalisateur Otsuichi Calling responsable de Vous appeler, Zoo, la romancière Towa Ubukata de Psycho-Pass 2 et Psycho-Pass 3et le mangaka Mari Yamazaki créateur de Thermae Romae, une grande liste de pochettes attend l’approbation pour commencer à faire partie du catalogue de Netflix.

Bien que l’on ne sache pas encore si de nouvelles pochettes seront créées qui seront jouées sur la plate-forme ou si les manches Ils seront dans le catalogue pour commencer à en profiter.

Peut-être qu’il fut un temps où la plate-forme craignait la concurrence qui a rapidement lancé sa propre programmation, cependant, a soudainement récupéré et à ce jour, il continue d’être le géant des plates-formes numériques couplé à cela à partir du moment où ils lancent des manches auront encore plus d’attention de la part des utilisateurs.

.