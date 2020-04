Netflix Comedy ‘Brews Brothers’ Saison 1: Date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

Il y a un besoin de plus de sourires sur les visages des gens et nous espérons que Brews Brother sera la dose de comédie dont nous avons tant besoin. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur la première saison de Brews Brothers, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Brews Brothers est une prochaine série de comédies Netflix Original créée par Greg Schaffer (That’s 70s Show) et Jeff Schaffer (The League). Gregg Schaffer est le showrunner de la série, et a également été producteur exécutif et écrivain. Jeff Schaffer, quant à lui, ne sert que de producteur exécutif aux côtés de son frère, Jonathan Stern et Keith Quinn.

Quelle est la date de sortie de Netflix de Brews Brothers?

Les huit épisodes de Brews Brothers seront disponibles en streaming sur Netflix sur Vendredi 10 avril 2020.

La série comique sera disponible en streaming dans le monde entier.

Quelle est l’intrigue de Brews Brothers?

Le synopsis a été fourni par Netflix:

Deux frères rivaux doivent travailler ensemble pour maintenir leur brasserie en activité, mais les manigances continuent de faire éclater leur entreprise de chaos.

Qui sont les acteurs de Brews Brothers?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Brews Brothers:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? WilhelmAlan AisenbergOrange is the New Black | Deuxième acte | The LongshotsAdamMike CastleClipped | Grace et Frankie | BobbieSarahCarmen FloodDog | Antonio BellaireChuyMarques RayNotre remake Footloose | TiMER | Dr. KenElvisZach ReinoSerious Music | Décision fatale | Party Over HereBeckyInanna SarkisAfter We Collided | Après | TalesTeen WilhelmBraxton HerdaLong Shot | Scorpion | Arrested DevelopmentTeen AdamCameron Hôpital général James McIntyre | Entre les mondes | ConanYoung AdamWilliam SamiriThe Bold and the BeautifulQuelles sont les durées de diffusion des épisodes?

Chaque épisode aura une durée approximative de 25 à 30 minutes.

Quelle est la cote parentale de Brews Brothers?

Au minimum, Brews Brothers sera classé R en raison de références sexuelles, de la consommation de drogues et d’alcool et d’un langage grossier.

