Netflix Comedy ‘Gentefied’ Saison 1: date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

Ce mois-ci, Netflix est la série de comédies délicieuses et hilarantes Gentefied. L’un des nombreux excellents Originaux qui se dirigent vers vous en février, nous avons tout ce que vous devez savoir sur Gentefied, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et surtout la date de sortie de Netflix.

Gentefied est une prochaine série de comédies Netflix Original basée sur le court métrage numérique en ligne du même nom. Créé par Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez, plusieurs réalisateurs ont été confirmés pour avoir travaillé sur la série, y compris l’actrice Ugly Betty America Ferrera.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour la saison 1 de Gentefied?

Il a été confirmé que Gentefied sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 21 février 2020.

Gentefied sera disponible en streaming par les abonnés de chaque région.

Quelle est l’intrigue de Gentefied?

L’intrigue pour Gentefied a été fournie par Netflix:

Gentefied se concentre sur trois cousins ​​qui se regroupent pour maintenir la boutique de tacos populaire Boyle Heights de leur grand-père dans les affaires alors que le quartier devient plus embourgeoisé. Tout au long de la première saison de l’émission, les cousins ​​confrontent leurs différences dans leurs liens avec leur communauté, leur héritage et leur engagement dans l’entreprise familiale, tout en naviguant sur des thèmes plus larges de la gentrification et de la marginalisation de Latinx en Amérique.

Qui fait partie de la distribution de Gentefied saison 1?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans la première saison de Gentefied:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Ana MoralesKarrie MartinPretty Little Liars | La purge | ApocalypseErikJoseph Julian SoriaCrank 2: Haute tension | Camp X-Ray | Fast & FuriousChrisCarlos SantosPaco’s Men | L’homme aux mille visages | Le temps entre les deuxPopJoaquín CosioSpider-Man: Into the Spiderverse | El Narco | Quantum of SolaceYessika FloresJulissa CalderonApocalypto | Vengeance | Entre les deuxLidia SolisAnnie GonzalezVida | Impudique | LegionBeatrizLaura PatalanoVictor & Valentino | Vida | BoschCrazy DaveFelipe EsparzaSuperstore | Felipe Esparza: Traduire cela | Last Comic StandingPancho SolisRafael SiglerComment j’ai passé mes vacances d’été | Côme Caido Del Cielo | Assassin’s Creed IV: Drapeau noirJavier FernandezJaime AlvarezNoir-ish | Esprits criminels | Agents de S.H.I.E.L.D.Nayeli MoralesBianca Melger * Débuts à Gentefied * ConnieMichelle OrtizMADtv | Papi Chulo | Je pense que vous devriez partir avec Tim RobinsonTBAAlejandro PatiñoLa ballade de Buster Scruggs | Iron Man 2 | Les fugueurs

Un seul acteur du court métrage numérique est revenu pour la série Original. Jaime Alvarez a joué le rôle de Vincent dans le court métrage Gentefied en 2017.

America Ferrera a-t-elle un rôle dans Gentefied?

À moins que ce ne soit un camée, America Ferrera, la star d’Ugly Betty n’a pas de rôle vedette dans Gentefied.

Son niveau d’implication dans la série est toujours important, car elle a été rapportée pour avoir réalisé deux épisodes de Gentefied et est l’une des productrices exécutives.

Quand et où la production a-t-elle eu lieu pour Gentefied?

Le tournage de la première saison de Gentefied a eu lieu fin avril et s’est poursuivi pendant une durée indéterminée.

Bien que les lieux de tournage n’aient pas été confirmés à Los Angeles, la zone de Boyle Heights et divers lieux auraient été utilisés.

Combien d’épisodes verrons-nous dans la première saison?

La première saison diffusera un total de dix épisodes. Tous les épisodes seront disponibles en streaming dès leur sortie.

La durée des épisodes n’a pas été confirmée, mais nous pensons que les épisodes dureront entre 30 et 45 minutes.

Gentefied sera-t-il disponible pour le streaming en 4k?

En tant qu’original Netflix complet, Gentefied sera disponible pour diffuser en 4K avec de nombreux autres originaux fantastiques.

Êtes-vous ravi de la sortie de la saison 1 de Gentefied? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!