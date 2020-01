Netflix commande le film d’anime The Witcher au Studio Mir – / Film

Lancez une pièce à vos amis fans d’anime, car Le sorceleur devient un film d’anime. Netflix capitalise sur le succès fou du Henry Cavill-présentant une série de haute fantaisie basée sur la série de livres de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski et la populaire franchise de jeux vidéo qu’elle a engendrée, commandant un film d’anime The Witcher à la maison d’animation coréenne Studio Mir. Netflix a eu beaucoup de succès avec Studio Mir, ayant travaillé avec eux pour la série animée à succès Voltron: Legendary Defender, mais le studio d’animation largement considéré est probablement mieux connu pour son travail étonnant sur The Legend of Korra de Nickelodeon.

Netflix a annoncé qu’il avait commandé le film d’anime The Witcher: Nightmare of the Wolf du studio d’animation coréen Studio Mir, mieux connu pour son travail sur The Legend of Korra et Netflix’s Voltron: Legendary Defender. La nouvelle vient tout comme la série en direct The Witcher produite par Lauren Schmidt Hissrich et mettant en vedette Cavill en tant que chasseur de monstres titulaire est plus populaire que jamais, car les mèmes et le discours sur le caractère accrocheur de ses chansons ont atteint un sommet.

Netflix n’a pas divulgué trop de détails sur l’émission, qui selon le communiqué de presse “explore une nouvelle menace puissante pour le continent”. La série provient des producteurs de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo, qui selon Hissrich, ont été travailler avec Studio Mir sur l’anime pendant plus d’un an, ce qui suggère que Netflix prévoyait d’étendre sa franchise Witcher depuis un certain temps maintenant.

Bien que je ne sache toujours pas si The Witcher est un bon spectacle ou non, il est à tout le moins divertissant pour ses qualités involontairement campantes – des qualités qui feront la transition en douceur vers l’anime, un moyen qui est le plus fort pour son coup de fouet cervical. -induire les changements entre le genre et le ton. Et le bop accrocheur de l’émission “Toss a Coin to Your Witcher” (qui a finalement atteint Spotify) ne fait que demander un remix d’ouverture optimiste. Mais blague à part, l’implication de Studio Mir est vraiment excitante. Leur travail sur Voltron était impressionnant, en particulier pour le délai d’exécution rapide de la série, mais leur animation éblouissante sur The Legend of Korra a amené la célèbre franchise Avatar: The Last Airbender à un nouveau niveau avec des arrière-plans immaculés, des scènes de combat élégantes et des images magnifiques . S’ils peuvent apporter ce standard d’animation à The Witcher, il s’agit peut-être de l’un des plus beaux films d’animation à avoir été mis en ligne.

Il n’y a pas encore de distribution ni de date de sortie pour The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Articles sympas du Web: