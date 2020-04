Netflix commande une nouvelle série coréenne de zombies «Nous sommes tous morts»

Netflix a déjà connu un succès incroyable avec sa série de zombies d’horreur Kingdom. Le service de streaming va maintenant plus loin dans le zombie avec la commande d’une nouvelle série Originals, All Of Us Are Dead.

La nouvelle série originale, All Of Us Are Dead, est basée sur le populaire webtoon d’horreur Now At Our School, écrit par Chun Sung-il.

Les fonctions de direction ont été réparties entre Lee JQ et Kim-Nam-Su. JTBC Studios, en association avec Film Monster, produira la série, dont Netflix a un contrat en cours pour fournir K-Drama au service de streaming dans le monde entier.

All Of Us Are Dead est la deuxième série de zombies coréens commandée par Netflix, et deviendra la cinquième série de zombies au total commandée par le service de streaming.

Quand All Us Us Dead est-il sur Netflix?

Selon certaines de nos sources fiables, nous pourrions voir All Of Us Are Dead dès décembre 2020. Une date de sortie plus fiable serait 2021, mais une fois que la production de la série commencera, nous en saurons plus sur quand nous pouvons nous attendre à voir All Of Us Are Dead sur Netflix.

Qui jouera dans All Of Us Are Dead?

Au moment d’écrire ces lignes, aucun des acteurs n’a été sélectionné pour All Of Us Are Dead.

Nous espérons en savoir plus dans les semaines à venir.

Peut-on s’attendre à voir plusieurs saisons de All Of Us Are Dead?

Le fait que All Of Us Are Dead reçoive ou non plus d’une saison dépend entièrement de la popularité de l’émission. Les K-Dramas sont extrêmement populaires en ce moment, et les zombies restent encore populaires à ce jour, donc nous n’envisageons pas que la série manquera d’audience.

Une chose à prendre en considération est le matériel source. Nous ne nous attendons pas à ce que la série couvre le panneau webtoon pour le panneau, mais il y a encore 130 chapitres pour les auteurs à partir desquels ils peuvent s’approvisionner. Avec autant d’histoires à leur disposition, nous nous attendons à voir au moins deux saisons de All Of Us Are Dead.

Zombie Originals sur Netflix

Si vous recherchez plus de zombies sur Netflix, voici quelques séries originales pour votre plaisir:

Été NoirDaybreakSanta Clarita Diet

Une quatrième série dramatique Zombie est en route en 2020, Reality Z, une adaptation brésilienne de la série britannique de zombies Dead Set.