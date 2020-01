Netflix confirme la date de sortie de The Witcher 2, il y aura plus de Henry Cavill | .

Pour les fans de Henry Cavill la série qui met en vedette “The Witcher” aura une deuxième livraison, a déjà confirmé Netflix.

La première saison de “The Witcher” jouée par le beau Henry Cavill a été créée pendant un mois, son succès a été tel que la date de la deuxième saison est déjà là.

Les fans de bel acteur ils seront ravis de revoir Cavill incarner le mystique Gerard De Rivia.

Grâce au monde fantastique, aux personnages variés, à l’intrigue, aux chansons entraînantes et surtout à Henry Cavill, la série a réussi à avoir une place au cœur du fandom.

Comme vous le savez, si vous aimez ce type de série, l’objectif de “The Witcher” devait prendre le relais dans le genre de ce type de série après la fin de Game Of Thrones même si cela avait déjà été annoncé une suite même si elle a été annulée, donc tout semble indiquer qu’elle est sur la bonne voie.

Netflix tente de monopoliser les fans que la série a déjà grâce au jeu du même nom, qu’ils ont sorti sur la base des romans de Andrzej Sapkowski.

Geralt de Rivia, le protagoniste de la série, est devenu l’un des héros de l’épée et de la sorcellerie les plus importants de ce que nous avons du 21e siècle.

‘The Witcher’ est sur le point de devenir la première la plus rentable et la plus importante de Netflix. Les niveaux de reproductions de la série et le bon accueil des gens qui l’ont eu ne sont surpassés que par la deuxième saison de «Stranger Things».

Jetons-nous des pièces au sorcier? pic.twitter.com/NDmD2E3JSf

– Pop-corn avec Ger (@PalomitasconGEr)

26 janvier 2020

Selon Variety, la production de la deuxième saison commencera plus tôt cette année, nous nous attendions donc tous à première en 2021 que maintenant, le compte lui-même Netflix en Espagne a confirmé.

Bien qu’il n’y ait que huit chapitres de la première saison La série a réussi à capter l’attention du public et devrait continuer avec ce fil afin que nous puissions profiter de nombreuses autres saisons et ainsi continuer à profiter des paysages, des personnages et surtout d’admirer Henry Cavill.

