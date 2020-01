Netflix confirme la troisième saison de ‘You’

Vous êtes l’une des séries Netflix les plus populaires aujourd’hui, et pas précisément parce que c’est un succès retentissant comme il l’a été et sera (sans doute) Stranger Things. Ce n’est pas de ce type, mais il a un charme qui va du drame adolescent aux développements complexes de ses personnages … et pour cela il suffit de penser Joe, le protagoniste de l’histoire, un homme qui, dans sa quête du véritable amour, a blessé plusieurs personnes en cours de route.

Et maintenant, Grâce au succès de la deuxième saison de You, qui a été créée il y a quelques semaines jusqu’à atteindre le Top 10 du Mexique, Netflix a décidé de donner le feu vert pour un troisième opus de la série où nous verrons plus de Joe et son obsession infinie pour l’amour et certaines femmes dans lesquelles il projette la perfection qui, en réalité, n’existe pas. Grâce au compte Netflix Amérique latine, Netflix a révélé la nouvelle avec une vidéo qui se lit “Nouvel an. Nouveau toi. ”

Salut les voisins. Avis important: votre saison 3 est confirmée. Bonjour. ✋😉 pic.twitter.com/9XzmZDNjhK

– Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 14 janvier 2020

Il n’y a toujours pas de date de départ pour cette nouvelle version de You, mais elle arrivera probablement fin 2020 ou début 2021. La deuxième saison de la série a été lancée le 26 décembre avec l’objectif de Netflix clôturant l’année avec une première suffisamment forte. Et il en fut ainsi. Comme nous l’avons mentionné, Dans votre deuxième épisode, vous étiez l’un des plus regardés dans notre pays.

La première saison de You a rencontré Joe, qui tombe désespérément amoureux (ou plutôt obsédé) de Beck, une fille qui cherche à être écrivain et à avoir une vie sociale active et exceptionnelle, mais en réalité c’est le contraire. Elle n’arrive pas à se libérer par la parole, elle envie ses amis parce qu’ils ont de l’argent et en même temps elle ne les comprend pas, et elle a une relation avec un sujet qui ne l’intéresse pas.

Cependant, Tout change quand Joe entre dans sa vie et devient “l’homme parfait” pour elle. Mais derrière cela, il y a un homme qui la traquait depuis longtemps et la regardait à des degrés qui sont définis comme malades et apparemment se terminant par la mort. A la fin de ce premier opus, nous assistons au retour de Candice, un ex-partenaire de Joe qu’il considérait comme mort, mais qui veut bouleverser son monde pour révéler qui il est vraiment.

Et c’est ainsi que la deuxième saison de You est arrivée, où Joe a déménagé à Los Angeles pour essayer d’avoir une nouvelle vie, et c’est là qu’il rencontre Love, une fille dont il redevient obsédé, mais en même temps lutte pour ne pas commettre les erreurs du passé … Nous ne révélerons pas la fin de cette livraison au cas où vous souhaiteriez rattraper votre retard au moment de la confirmation de la troisième saison.