Netflix confirme le film d’animation «The Witcher: Nightmare of the Wolf»

Ce qui était auparavant considéré comme une série animée pour la franchise The Witcher a maintenant été confirmé comme étant un lien avec le film. Étant donné le nom de The Witcher: Nightmare of the Wolf, il arrivera sur Netflix dans un proche avenir.

Netflix fait tout son possible avec The Witcher, comme on peut s’y attendre compte tenu de la popularité du fantasme polonais ces dernières années. Le showrunner de la série Lauren S.Hissrich a même plaisanté dans le passé qu’ils ont suffisamment de matériel pour écrire pendant 20 ans, et s’ils peuvent diffuser cette épopée fantastique sur plusieurs couches de contenu, alors nous sommes tous pour.

En commençant par le lien d’animation ci-dessous, tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Quelle est l’intrigue de The Witcher: Nightmare of the Wolf?

Tout ce que nous avons en ce moment, c’est la confirmation que le film d’animation se déroule, mais un complot n’a pas encore été révélé.

La seule chose que nous savons sur l’intrigue est un petit slogan qui a été publié avec l’annonce:

Le monde de The Witcher se développe dans ce film d’animation qui explore une nouvelle menace puissante face au continent.

Avec un nombre impressionnant de personnages et de bêtes colorés, nous pouvons nous attendre à voir quelque chose de spectaculaire de Netflix.

Quel studio produit The Witcher: Nightmare of the Wolf?

Le studio sud-coréen Studio Mir s’occupera de l’animation du film.

Studio Mir a déjà été impliqué avec Netflix et est l’animateur de Voltron: Legendary Defender, une série originale. D’autres titres animés par Studio Mir sont Legend of Korra, Kipo et The Age of Wonderbeasts et The Death of Superman.

Quand peut-on s’attendre à voir The Witcher: Nightmare of the Wolf sur Netflix?

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie, mais si l’intention est de garder les abonnés intéressés par la franchise The Witcher, nous pourrions voir une date de sortie 2020.

Si l’intrigue ne correspond pas à la série en direct, cela n’aura probablement pas d’importance s’il est sorti avant ou après la deuxième saison.

Henry Cavill va-t-il reprendre son rôle de Geralt?

Si l’on en croit les rumeurs, cela pourrait certainement être le cas. Henry Cavill était sensiblement absent lors de certains des événements promotionnels de la première saison. Il a été suggéré que son absence aurait pu être due au fait qu’il était occupé à travailler sur le film d’animation.

Quoi qu’il en soit, le studio aurait du mal à dire non s’il voulait le faire, et compte tenu de combien Cavill aime jouer à Geralt, vous pouvez parier votre vie qu’il prêtera également sa voix pour l’animation.

Y a-t-il d’autres projets en cours pour la franchise The Witcher?

Dans une interview accordée à Telewizja wPolsce, le producteur exécutif Tomek Baginski a déclaré que davantage de projets étaient alignés pour combler les écarts entre les saisons.

C’est une période passionnante pour les fans de The Witcher!

Allez-vous regarder The Witcher: Nightmare of the Wolf? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!