Netflix confirme qu’il réalisera un film d’animation de The Witcher

The Witcher, la série Netflix basée sur les romans populaires d’Andrzej Sapkowski, a été un succès complet avec une deuxième saison qui a déjà été confirmée en 2021. Mais juste au cas où les fans de Geralt de Rivia attendaient avec impatience de voir encore plus d’aventures sur respect, aujourd’hui le service de streaming a confirmé les rumeurs et Il a indiqué qu’il produirait également un film d’animation intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Le nouveau titre de la franchise sera un film indépendant créé pour élargir l’univers de la franchise sur Netflix, et bien qu’il n’y ait pas de grands détails sur le film, ce qui signifie que nous ne connaissons pas la date de sa sortie, La description de Nightmare of the Wolf souligne que le film “explore une nouvelle menace puissante pour le continent”.

The Witcher: Nightmare of the Wolf sera en charge du showrunner propre show, Lauren S. Hissrich, et le scénariste Beau DeMayo, tandis que set il espère que Henry Cavill est celui qui prête sa voix à la version animée de De Rivia.

.