Netflix couronné le service de streaming le plus populaire pendant le coronavirus

Au cours des dernières années, de nombreux prétendants NetflixPosition du haut de la pile de diffusion. Hulu, Amazon Prime, CBS All Access, HBO Now et YouTube TV ont tous pris une photo, mais jusqu’à présent, aucun n’a réussi à vaincre le roi.

L’année dernière, il semblait que Disney + prendrait une grande part du gâteau de Netflix, alors que leur service sortait fort de The Mandalorian et d’une sélection impressionnante du catalogue de Disney. Mais, dans une sorte de gâchis de planification, ils n’ont pas réussi à tirer parti de l’élan en avant de l’émission susmentionnée avec un nouveau contenu au même niveau.

C’est pourquoi les résultats d’une nouvelle enquête de HighSpeedInternet.com ne contiennent aucune surprise. Ils ont interrogé les téléspectateurs sur leurs habitudes de streaming, qui sont particulièrement pertinentes étant donné que beaucoup d’entre nous sont bloqués à la maison sous verrouillage en raison du Coronavirus. Plus précisément, la question était de savoir à quel service de diffusion en continu ils souscriraient s’ils n’en avaient qu’un.

Un énorme 47% des participants ont choisi Netflix comme leur choix. 14% ont regagné Amazon Prime, 13,6% ont déclaré Hulu, 13% se sont rangés du côté de Disney + et le reste a été réparti entre les services restants. L’enquête théorise que si les trois finalistes voulaient vraiment éliminer Netflix, ils devraient faire équipe dans un ensemble de services avec un seul abonnement pour les trois.

On a également demandé aux participants ce qui avait pris en compte leur décision, avec une écrasante majorité de 75% disant que le contenu disponible était le plus important. Les facteurs moins importants étaient le prix et l’expérience utilisateur. En ce qui concerne la programmation originale, Netflix bat les autres haut la main, injectant une quantité considérable de leurs bénéfices massifs dans des émissions à succès comme The Witcher. En plus de cela, ils ont démontré qu’ils sont prêts à prendre des risques que d’autres réseaux ne pourraient pas, même en ramassant des émissions comme Lucifer qui ont été annulées sur leur réseau d’origine.

Mais si j’étais Netflix, Je ne serais pas trop confiant. La fierté précède une chute et l’histoire de l’entreprise est jonchée de squelettes d’entreprises qui pensaient qu’elles étaient trop grandes pour échouer.

Source: HighSpeedInternet.com