Netflix crée un fonds de secours contre le coronavirus pour les employés sans emploi

Netflix a créé un fonds de secours de 100 millions de dollars contre les coronavirus pour aider les personnes de l’entreprise qui ont été touchées par l’épidémie.

Le coronavirus a frappé le monde d’une manière que personne n’a vu venir. Au cours des dernières semaines, plusieurs films ont repoussé leurs dates de sortie, la plupart des films et des émissions de télévision ont arrêté la production et plusieurs célébrités ont été infectées. En outre, plusieurs films qui ont été mis en salles juste avant que la flambée ne devienne grave sont également disponibles sur demande et sur d’autres plateformes de streaming, brisant ainsi les traditions hollywoodiennes établies de longue date. Mais maintenant, Netflix s’est consacré à aider ceux qui ont été mis au chômage par l’épidémie de coronavirus.

Dans un récent article de blog, le directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que Netflix mettrait en place un fonds de secours pour les personnes mises au chômage par le coronavirus. Les fonds seraient d’une valeur de 100 millions de dollars et ont été créés pour les périodes inhabituelles dans lesquelles l’industrie se trouve. La plupart des divertissements iront aux personnes sur les propres productions de Netflix qui ont été touchées par le coronavirus. Les détails sont en cours d’élaboration, mais le titan en streaming s’est déjà engagé à payer ses employés pendant deux semaines après les suspensions de production.

En outre, Netflix a déclaré qu’il ferait un don de 15 millions de dollars à d’autres groupes de production tiers et à d’autres organisations à but non lucratif. Cela comprend le Fonds pour les catastrophes Covid-19 de la Fondation SAG-AFTRA, le Fonds pour le cinéma et la télévision et l’Actors Fund Emergency Assistance aux États-Unis, ainsi que l’AFC et la Fondation des Artistes. la poste, cependant, n’a pas précisé quand la distribution de l’argent commencerait.

