Netflix crée un fonds de secours de 100 millions de dollars pour les travailleurs de la production – / Film

Les effets du coronavirus sur l’industrie du divertissement sont rapidement apparus au cours de la semaine dernière, entraînant la fermeture de presque toutes les productions et environ 120 000 membres d’équipage qui ont perdu leur emploi. En réponse, Netflix met à profit son offre apparemment sans fin d’argent: le service de streaming a annoncé un fonds de secours de 100 millions de dollars «pour aider à surmonter les difficultés de la communauté créative». Obtenez les détails ci-dessous.

Fonds de secours de 100 millions de dollars pour les travailleurs de la production

Les dirigeants de Netflix avaient déjà annoncé qu’ils paieraient deux semaines de salaire aux acteurs et aux équipes de la série interne Netflix qui devait être arrêtée la semaine dernière. Mais certains craignaient que deux semaines de salaire à 40 heures par semaine soient un bon début, mais n’étaient pas suffisantes pour les travailleurs en dessous de la ligne qui sont souvent les premiers sur le plateau le matin et les derniers à rentrer chez eux le soir. , et qui peut souvent consacrer 60 à 100 heures de travail par semaine.

Heureusement, Netflix a maintenant annoncé qu’il versait 100 millions de dollars pour le soulagement de ces travailleurs. Le responsable du contenu de l’entreprise, Ted Sarandos, a fourni des éclaircissements dans une note de service à la société, déclarant: «La majeure partie du fonds servira à soutenir les travailleurs les plus durement touchés dans nos propres productions à travers le monde. Nous sommes en train de déterminer exactement ce que cela signifie, production par production. “

En plus d’aider à soutenir leurs propres équipes de production, des segments des 100 millions de dollars de Netflix seront donnés à d’autres sources qui aideront à lutter contre cette crise sur différents fronts. Sarandos a poursuivi:

Au-delà d’aider les travailleurs dans nos propres productions, nous voulons également soutenir l’industrie du cinéma et de la télévision au sens large. Ainsi, 15 millions de dollars du fonds seront versés à des tiers et à des organisations à but non lucratif fournissant des secours d’urgence à une équipe sans emploi et coulés dans les pays où nous avons une grande base de production.

Aux États-Unis et au Canada, des organismes sans but lucratif existent déjà pour effectuer ce travail. Nous reverserons chacun 1 million de dollars au SAG-AFTRA Covid-19 Disaster Fund, au Motion Picture and Television Fund et à l’Actors Fund Emergency Assistance aux États-Unis, et 1 million de dollars entre l’AFC et la Fondation des Artistes. Dans d’autres régions, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie, où nous avons une forte présence dans la production, nous travaillons avec des organisations industrielles existantes pour créer des efforts de secours d’urgence créatifs similaires pour la communauté. Nous annoncerons les détails des dons à des groupes dans d’autres pays la semaine prochaine.

Cela semble être très important – surtout compte tenu de l’incertitude que ressentent actuellement de nombreux chômeurs actuels, alors que le gouvernement fédéral tourne ses roues sur la façon ou le moment précis où il fournira de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin. Bien sûr, la communauté de la production n’est pas la seule à avoir été durement touchée dans le domaine du divertissement: plus tôt cette semaine, la National Association of Theatre Owners a promis 1 million de dollars à ses membres, tandis qu’Alamo Drafthouse a mis en place un fonds de 2 millions de dollars pour les employés en congé. qui travaillent dans des emplacements appartenant à l’entreprise.

Vous pouvez lire la déclaration complète de Sarandos ci-dessous:

La crise de Covid-19 est dévastatrice pour de nombreuses industries, y compris la communauté créative. Presque toute la production télévisuelle et cinématographique a cessé à l’échelle mondiale, laissant des centaines de milliers d’équipes et de casting sans emploi. Il s’agit notamment d’électriciens, de charpentiers et de chauffeurs, dont beaucoup sont payés à l’heure et travaillent projet par projet.

Cette communauté a soutenu Netflix à travers les bons moments, et nous voulons les aider à traverser ces moments difficiles, en particulier pendant que les gouvernements déterminent encore quel soutien économique ils fourniront. Nous avons donc créé un fonds de 100 millions de dollars pour aider à surmonter les difficultés de la communauté créative.

La majeure partie du fonds servira à soutenir les travailleurs les plus durement touchés dans nos propres productions à travers le monde. Nous sommes en train de déterminer exactement ce que cela signifie, production par production. Cela s’ajoute aux deux semaines de salaire que nous avons déjà engagées envers l’équipe et à des productions que nous avons dû suspendre la semaine dernière.

Au-delà d’aider les travailleurs dans nos propres productions, nous voulons également soutenir l’industrie du cinéma et de la télévision au sens large. Ainsi, 15 millions de dollars du fonds seront versés à des tiers et à des organisations à but non lucratif fournissant des secours d’urgence à une équipe sans emploi et coulés dans les pays où nous avons une grande base de production.

Aux États-Unis et au Canada, des organismes sans but lucratif existent déjà pour effectuer ce travail. Nous reverserons chacun 1 million de dollars au SAG-AFTRA Covid-19 Disaster Fund, au Motion Picture and Television Fund et à l’Actors Fund Emergency Assistance aux États-Unis, et 1 million de dollars entre l’AFC et la Fondation des Artistes. Dans d’autres régions, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie, où nous avons une forte présence dans la production, nous travaillons avec des organisations industrielles existantes pour créer des efforts de secours d’urgence créatifs similaires pour la communauté. Nous annoncerons les détails des dons à des groupes dans d’autres pays la semaine prochaine.

Ce qui se passe est sans précédent. Nous ne sommes aussi forts que les personnes avec lesquelles nous travaillons et Netflix a la chance de pouvoir aider les plus durement touchés de notre industrie à travers cette période difficile.

Ted Sarandos, directeur du contenu

Articles sympas du Web: