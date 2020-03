Netflix crée un fonds millionnaire pour les employés pendant la crise des coronavirus | Instagram

Ted Sarandos, Responsable de contenu pour l’entreprise de Netflix Il a récemment révélé qu’un fonds de 100 millions de dollars avait été créé pour soutenir les employés de l’industrie audiovisuelle.

Bonheur initiative il comprendrait également des producteurs, des acteurs, des équipages, des charpentiers, des électriciens et des chauffeurs, a-t-il déclaré.

L’une des grandes entreprises du service de streaming Il n’est pas resté les bras croisés face à la récente crise mondiale vécue par la nouvelle pandémie.

Bien que différent les industries ont décidé d’arrêter leur travail en plongeant leurs salariés dans un environnement d’incertitude dû à la crise économique à venir, Netflix Il a créé une stratégie pour qu’au moins ses employés ne soient pas aussi affectés.

#Netflix a créé un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir l’industrie du film et de la télévision contre le coronavirus, comme l’a rapporté Ted Sarandos, directeur du contenu de la société. pic.twitter.com/D3yhbWjdOI

– SCIENCE ET TECHNOLOGIE (@revolutegplus)

21 mars 2020

Ce qui précède, après un libérer émis vendredi dernier, le 20 mars, par l’intermédiaire de Ted Sarandos, qui a expliqué que ces fonds aideront les employés qui ont perdu leur emploi en raison de suspensions et de retards de tournage.

La crise de COVID-19 elle est dévastatrice pour de nombreuses industries, y compris créatives. Presque toutes les productions cinématographiques et télévisuelles ont cessé dans le monde entier, laissant des centaines de milliers d’équipiers et de membres du casting sans emploi. Cela inclut les charpentiers, les électriciens et les chauffeurs, dont beaucoup facturent à l’heure et par projet “, a-t-il déclaré. Sarandos.

De plus, dans un rapport révélé par le même responsable du contenu de l’entreprise, il a expliqué que 85 des 100 millions de ce fonds d’aide ira aux employés de leurs propres productions qui sont restés sans travail en raison de l’interruption du tournage

Cela s’ajoute aux deux semaines de salaire que nous avons déjà promis de payer à la distribution et à l’équipe pour les productions que nous avons dû suspendre la semaine dernière, a-t-il déclaré.

L’autre montant, 15 millions du fonds, sera destiné à aider les travailleurs de l’industrie audiovisuelle qui ne sont pas directement liés à Netflix.

De la même manière, a-t-il précisé, cette situation qui est sans précédent.

Nous ne sommes forts que si les gens avec qui nous travaillons sont forts, et chez Netflix, nous avons la chance de pouvoir aider les plus durement touchés de notre industrie pendant cette période difficile, Sarandos a fermé.

Je stipule également que ce que vous envisagez maintenant Netflix il ne fait que récompenser ce que ces gens ont fait pendant les bons moments, alors maintenant, dans ceux qui ne le sont pas, l’entreprise est avec eux tandis que les gouvernements sont toujours en train de déterminer le type d’aide financière qu’ils fourniront, a-t-il conclu.

