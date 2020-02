Netflix dépasse 1500 originaux Netflix

Netflix a franchi une autre étape record. La bibliothèque Netflix US contient désormais plus de 1 500 originaux Netflix. Netflix Originals représente désormais environ 25% de l’ensemble de la bibliothèque Netflix US qui se compose toujours principalement de contenu sous licence.

La dernière fois que nous avons documenté une étape importante pour Netflix Originals, c’était en mars 2019, lorsque nous avons signalé que Netflix avait franchi la barre des 1000 Netflix Original. Cela signifie qu’il faut environ 11 mois à Netflix pour ajouter 500 nouveaux originaux. En fait, en tout, Netflix a ajouté plus de 600 nouveaux Originaux en 2019. Ce fut l’une des plus grandes années pour les nouveaux Netflix Originals avec l’introduction d’énormes titres comme The Witcher.

Selon nos informations, Netflix compte désormais 1506 Netflix Originals au 6 février avec 5849 titres au total en streaming sur Netflix aux États-Unis.

Le nombre de plus de 1500 s’accompagne cependant d’une mise en garde. Un original Netflix n’est pas tout à fait la même chose dans le monde. Par exemple, The Good Place est techniquement un Netflix Original dans le monde, à l’exception des États-Unis. Nous avons toujours dit qu’il existe quatre types de Netflix Original, ce qui biaise les chiffres selon l’endroit où vous vivez.

Par exemple, lorsque vous combinez la liste des originaux Netflix aux États-Unis et au Royaume-Uni, vous obtenez 1599 titres au total. Certaines émissions britanniques (c.-à-d. Peaky Blinders) sont originales aux États-Unis tandis que certaines émissions américaines (c.-à-d. Better Call Saul) sont originales au Royaume-Uni.

Ne vous attendez pas à ce que les chiffres ralentissent

Netflix continue d’investir massivement dans sa bibliothèque avec 2020, battant une fois de plus son record de dépenses avec un montant estimé à 17,3 milliards de dollars dépensés cette année, avec une augmentation à 26 milliards de dollars en 2028.

Selon IMDbPRO, au moins 421 nouveaux titres sont actuellement en production pour Netflix à distribuer, ce qui n’inclut aucune série de retour.

La qualité plutôt que la quantité?

Vous avez peut-être entendu Bob Iger ces dernières semaines expliquer que la stratégie de Disney + serait de travailler sur la notion de qualité plutôt que de quantité, mais ce n’est malheureusement pas ce que les données suggèrent actuellement. Selon . en décembre 2019, Netflix a toujours plus de films de qualité par rapport à ses homologues, que ce soit Disney +, HBO ou Hulu.

Netflix continue d’investir dans des titres de qualité et IP mais peut-être, plus important encore, dans le talent. Il a d’énormes accords avec certains des meilleurs talents de l’industrie, comme nous l’indiquons dans notre liste d’offres de sortie.

Vous pouvez trouver une liste complète des originaux Netflix pour les États-Unis ici et nous avons des listes pour la liste complète des films et une liste complète des séries télévisées ici.