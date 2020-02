Netflix déploie la liste des «Top 10» des émissions de télévision et films populaires

HISTOIRES CONNEXES

Netflix est dans une ambiance innovante. Parce que dans la foulée de nous donner enfin un moyen de désactiver ces bandes-annonces de lecture automatique, le service de streaming a ajouté une ligne «Top 10» à ses pages d’émissions de télévision et de films, répertoriant le tarif actuellement le plus populaire.

Disponible après avoir cliqué sur les onglets TV SHOWS ou MOVIES dans la barre de navigation supérieure, “Cette nouvelle ligne – avec son propre design spécial – vous permettra de voir ce qui est le plus populaire sur Netflix dans votre pays”, a expliqué la société dans un blog. Publier. «Il sera mis à jour tous les jours et la position de la rangée variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous.» (Par exemple, pour moi, c’était la 11e ligne sur la page SHOWS TV, juste en dessous de Dystopian Future Movies & TV Shows. Mais bien sûr.)

Les émissions et les films qui composent ces deux listes seront également signalés par un badge spécial «Top 10» dans le coin supérieur droit de leur image miniature, où qu’ils apparaissent sur Netflix. «De cette façon, vous pouvez facilement voir ce qui se trouve dans le zeitgeist, que vous naviguiez par genre ou dans votre liste personnelle – ou lorsque vous recherchez des émissions ou des films spécifiques», explique la société.

Avez-vous déjà remarqué et / ou considéré cette nouvelle ligne “Top 10”? Trouvez-vous que cette remontée des données «les plus populaires» est intéressante, peut-être même surprenante, du tout? (Et quelqu’un a-t-il déjà entendu parler du film actuellement n ° 1, La dernière chose qu’il voulait…?)

