Netflix développe l’adaptation en direct d’un manga One Piece

Netflix développe une adaptation en direct du manga One Piece

Alors que Netflix est occupé à apporter une action en direct Cowboy Bebop série à la vie, il a visé ses vues sur une autre adaptation de manga live-action sous forme Une pièce comme le service de streaming a mis en lumière une série de 10 épisodes avec Tomorrow Studios et Shueisha, selon Deadline.

Le manga, écrit et illustré par Eiichiro Oda, suit Monkey D. Luffy, le chef d’une équipe de pirates qui a le pouvoir de transformer son corps en caoutchouc après avoir mangé un «fruit du diable», et qui s’aventure dans un monde fantastique d’îles exotiques et de vastes océans à la recherche du trésor légendaire connu sous le nom de «One Piece» pour devenir le prochain roi pirate.

La série sera écrite par Steven Maeda (Les X-Files), qui agira également en tant que showrunner et producteur exécutif, avec Matt Owens (Agents du SHIELD) contribuant également à la rédaction et à la production exécutive. Ils seront rejoints par Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios (Snowpiercer), qui produira également la série aux côtés de l’auteur original Oda.

Le manga a donné naissance à une franchise médiatique qui comprend plusieurs films d’animation, une série animée qui dure 20 saisons et qui est actuellement en cours, de nombreux jeux vidéo et même des restaurants à thème et des attractions de parcs à thème au Japon, à Taiwan et à Hong Kong.

L’adaptation en direct marque la deuxième pour le partenariat du service de streaming avec Tomorrow Studios, car ils développent également le Cowboy Bebop ensemble, avec la production de cette série actuellement en pause jusqu’à plus tard cette année à la suite d’une blessure sur le plateau avec la star John Cho (La rancune). Netflix développe également une adaptation en direct de Avatar: le dernier maître de l’air et une suite à son adaptation cinématographique américanisée de Menace de mort.