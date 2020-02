Netflix développe un anime basé sur Diablo

Il y a un an et demi, une rumeur a commencé à se répandre, indiquant un arrangement présumé entre Netflix et Blizzard pour lancer une série inspirée de Diablo, l’une des franchises de jeux vidéo les plus importantes pour Activision. Depuis lors, nous n’avons rien entendu de nouveau sur le projet, qui n’a pas non plus été confirmé.

Mais maintenant, tout indique que le projet est une réalité, car Nick van Dyk, co-président d’Activision Blizzard Studio, a mis à jour sa page LinkedIn et Il y a confirmé qu’il travaillait sur une série télévisée Diablo pour Netflix, qui sera une animation avec un style similaire aux dessins animés japonais.

Ceci peut être lu sur LinkedIn de van Dyk:

«Producteur exécutif de Diablo, une adaptation télévisée de la franchise Blizzard Entertainment, réalisée dans le style anime. Le programme est actuellement en pré-production pour une distribution dans le monde entier via Netflix. »

Malheureusement, les détails de l’anime Diablo sont inconnus, mais, selon la rumeur initiale, le scénariste du nouveau film Hellboy, Andrew Cosby, sera en charge d’écrire l’histoire de la série. Il a également écrit pour la série Eureka et Haunted. Pour le moment, on ne sait pas dans lequel des trois jeux de la franchise Diablo exactement la série sera basée ou si ce sera un ensemble fusionné de tous.

Dans le même LinkedIn de van Dyk, il est indiqué qu’il a également vendu les droits d’une adaptation animée d’Overwatch, bien qu’il ne soit pas spécifié pour quelle chaîne ou plate-forme. En outre, Activision travaille également sur un film Call of Duty, bien qu’il en soit à un stade très précoce, qui servirait de base à un univers cinématographique Call of Duty.

Diablo IV et Overwatch 2 sont actuellement en développement, mais sans date de sortie établie.

