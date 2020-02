Netflix développera quatre nouveaux films avec Adam Sandle

Adam Sandler est plus proche de la retraite d’Elon Musk d’atteindre Mars … loin. Sandler est imparable, maintenant qu’après avoir sorti son dernier et le plus acclamé film Uncut Gems, qui lui donne presque une nomination aux Oscars, il a prolongé son accord avec Netflix de continuer à développer plus de projets dans le service de streaming avec au moins quatre autres films. Sandler est infatigable.

Aujourd’hui, Netflix a révélé à travers un communiqué que grâce à Sandler, depuis la première de The Ridiculous 6 (2015), les films du comédien ont atteint plus de deux milliards d’heures en reproductions, dont les 83 millions de fois qu’il a Murder Mystery a été rejoué lors de sa semaine de lancement. La société a donc conclu que faire des films avec lui est une excellente affaire et qu’il vaut la peine de continuer à remplir sa plate-forme avec le visage de Sandler.

“Qu’ils le connaissent comme Sandman, le Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz ou tout simplement Adam, une chose est claire: nos membres ne peuvent pas en avoir assez”, a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu Netflix. «Ils aiment leurs histoires et leur humour, comme nous l’avons vu avec Murder Mystery. Je ne pouvais donc pas être plus excité d’étendre notre partenariat avec Adam et l’équipe Happy Madison et de générer plus de rires à travers le monde. »

Netflix n’a pas révélé les détails des nouveaux films de Sandler, mPlus d’un qui sera un projet d’animation qui sera écrit, joué et produit par l’acteur lui-même. En plus de The Ridiculous 6, Sandler a joué dans The Do-Over (2016), Sandy Wexler (2017), The Week Of (2018) et fera bientôt la première de Hubie Halloween.

La prolongation de l’accord de Sandler avec Netflix C’était le même jour qu’Uncut Gems est arrivé sur la plate-forme.

