Netflix dévoile la première bande-annonce de sa série Transformers Anime – / Film

Netflix s’est taillé une belle portion de territoire avec des émissions d’anime basées sur des propriétés reconnaissables comme Castlevania, Dragon Quest, Godzilla et Ultraman, et bientôt le service de streaming amènera le public à Cybertron dans une série d’anime Transformers.

Lors du New York Toy Fair le week-end dernier, la première bande-annonce a fait ses débuts pour la première partie de Netflix. Transformers: War for Cybertron Trilogy, intitulé Siège, ce qui nous ramène à l’intense bataille planétaire entre les Autobots et les Decepticons qui a rarement été vue dans les films en direct. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Transformers Anime Series Trailer

Ce spectacle est le résultat d’une collaboration entre Netflix, Hasbro, producteurs de Rooster Teeth (gen: LOCK, RWBY), et de l’animation de Polygon Pictures (Godzilla, Knights of Sidonia). Il est dirigé par des gens avec des tonnes d’expérience dans le monde du conte Transformers: FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) est le showrunner, tandis que George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse), et Brandon Easton (Agent Carter, Transformers: Rescue Bots) sont des auteurs contributeurs de la série. Acteurs Jake Foushee et Jason Mamocha prêter leurs voix à Optimus Prime et Megatron, respectivement.

Le chapitre 2 de la trilogie sera appelé Earthriseet le chapitre 3 n’a pas encore été nommé publiquement. Personnellement, j’espère que la raison du secret sur le nom de la troisième partie est que DeSanto et son équipe prennent un grand élan en déplaçant cette histoire dans une direction inattendue, et le titre de la troisième partie serait un spoiler pour ce qu’ils prévois de faire. Mais ce n’est que de la spéculation.

Voici la partie où j’avoue que je suis encore un peu confus quant à la façon dont tout cela va se dérouler. Entertainment Weekly dit que la série se compose de six épisodes de 22 minutes, donc je ne sais pas vraiment comment cela correspond au mot “trilogie” dans le titre. Je suppose que chaque partie de la trilogie est consacrée à deux épisodes? Lorsque cette émission a été initialement annoncée, Ethan Anderton du film a tenté d’expliquer certains détails, soulignant que le nom de Transformers: War for Cybertron Trilogy n’est que la désignation donnée à une nouvelle gamme de jouets de Hasbro qui éclairera la série. Il pourrait y avoir un arc de trois saisons pour la série, mais ce n’est pas exactement comme une trilogie cinématographique. Le titre permet également de reconnaître facilement toutes les bandes dessinées, dessins animés ou autres médias possibles sous la même bannière d’histoire. » Je me sens comme Inigo Montoya de The Princess Bride, parlant à Netflix et Hasbro de leur utilisation de la «trilogie»: «Vous continuez à utiliser ce mot. Je ne pense pas que cela signifie ce que vous pensez que cela signifie. »

Dans tous les cas, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour Siege, mais la série fera ses débuts sur Netflix dans le courant de 2020.

