Netflix domine la liste des 10 émissions les plus populaires de cette semaine – .

Je dois admettre que je ne m’attendais vraiment pas autant à Locke & Key, le nouveau spectacle de Netflix. Les bandes-annonces donnaient un aspect très… comment puis-je le dire joliment?… CWish. Il n’y a rien de mal à The CW si vous êtes dans ce genre de chose. Mais même si vous regardez quelques émissions CW, vous devez admettre que la valeur de la production, les effets spéciaux, l’écriture et le jeu ne sont certainement pas à la hauteur de ce que font les autres réseaux. J’ai quand même décidé de donner un coup de feu à Locke & Key, et je suis tellement content de l’avoir fait. C’est extrêmement divertissant, et la seule chose qu’elle a en commun avec les émissions CW est le fait qu’elle est plantée carrément dans la catégorie YA. En fait, ce n’est pas entièrement vrai. Il y a un personnage dont la performance ne correspond vraiment pas au reste (Dodge, pour ceux qui ont vu le spectacle) et c’est tellement ennuyeux. Ma femme l’a dit le mieux: c’est comme si elle jouait dans une émission CW et que tout le monde était sur Netflix. Elle ne distrait pas suffisamment pour gâcher le reste de la série, et j’espère qu’ils l’écriront un peu différemment lors de la deuxième saison. Je le recommande vivement si vous cherchez un nouveau spectacle à binge.

Bien sûr, je ne suis pas le seul à profiter pleinement de Locke & Key. En fait, un nouveau tour d’horizon des émissions les plus populaires à la télévision et sur les services de streaming montre que plus de gens regardent la nouvelle série fantastique de Netflix que n’importe quelle autre émission en ce moment.

Les créateurs de l’application TV Time pour iOS et Android publient de nouvelles listes chaque semaine qui classent les meilleures séries que les gens regardent à l’époque. Ils déterminent le classement en prenant des données anonymisées de millions de personnes qui utilisent l’application TV Time pour garder une trace de toutes les différentes émissions qu’ils regardent. Quiconque s’inscrit après avoir regardé au moins quatre épisodes d’une émission en une journée est considéré comme un observateur excessif.

Les listes de TV Time ne sont pas parfaites, bien sûr, mais elles utilisent les données d’un grand nombre d’utilisateurs. Pour cette raison, ces listes sont une bonne mesure de ce qui est populaire actuellement. Et selon les données disponibles les plus récentes, aucune autre émission à la télévision ou sur un réseau de streaming n’est aussi populaire que Locke & Key.

Source de l’image: TV Time

Netflix semble toujours faire plusieurs apparitions sur ces listes, et cela a beaucoup de sens compte tenu de toutes les émissions originales qu’il publie chaque mois. Rien qu’en mars, Netflix publiera 55 nouveaux originaux. Cette semaine, Netflix a des séries originales dans six endroits différents dans le top 10. Après Locke & Key à la première place, il y a l’éducation sexuelle au deuxième rang et Cable Girls au troisième rang. Les nouvelles saisons des deux émissions ont été publiées récemment, il n’est donc pas surprenant de les voir en tête de liste. Parmi les autres émissions de Netflix classées cette semaine, citons Chilling Adventures of Sabrina au n ° 6, You au n ° 8 et BoJack Horseman au n ° 9. Voici la liste complète:

Locke & Key

Éducation sexuelle

Cable Girls

Vikings

copains

Aventures effrayantes de Sabrina

Brooklyn Nine-Nine

Vous

BoJack Horseman

Le bon endroit

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

