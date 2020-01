Netflix domine les lauréats des Annie Awards 2020 – / Film

Noël ne peut jamais arriver trop tard pour Klaus, qui a émergé comme le grand gagnant au 2020 Prix ​​Annie. Mais le gagnant encore plus grand à la cérémonie célébrant le meilleur de l’animation de l’année était Netflix, qui a dominé les Annie Awards avec 19 victoires dans toutes les catégories.

La course aux Oscars se réchauffe avec les Annie Awards annuels, organisés chaque année par la section hollywoodienne de l’International Animated Film Association. Alors que la cérémonie est généralement un prédicteur pour une seule catégorie majeure aux Academy Awards, la domination inhabituelle de Netflix sur Disney peut indiquer une énorme secousse aux Oscars cette année.

Disney et Pixar remportent généralement le prix du meilleur film d’animation aux Oscars, mais cette année pourrait suivre le gagnant surprise de 2019 Spider-Man: Into the Spider-Verse en renversant à nouveau la maison de la souris. Les Annie Awards, qui sont les principaux prédicteurs du gagnant du meilleur long métrage d’animation Oscar, ont décerné son convoité prix du meilleur long métrage au film d’animation 2D de Netflix, Klaus, un film saisissant et tout à fait mérité réalisé par le long sous-estimé Sergio Pablos. Les principaux prétendants aux Oscars de Disney et Pixar, Congelé 2 et Toy Story 4, les deux n’ont pas remporté de prix samedi, tout comme DreamWorks Comment dresser votre dragon: le monde caché, bien que ce dernier ait remporté une Annie pour la meilleure production spéciale. Le gagnant de l’animation Golden Globe Lien manquant a également raté un Annie Award, jetant une clé dans les travaux pour un favori clair dans la course aux Oscars.

Mais Netflix a continué à passer une nuit splendide, avec le film surréaliste français nominé aux Oscars J’ai perdu mon corps marquant trois victoires, et la série expérimentale produite par David Fincher Amour, mort et robots attraper quatre prix.

Voir la liste complète des gagnants ci-dessous.

MEILLEURE CARACTÉRISTIQUE

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

MEILLEURE CARACTÉRISTIQUE INDIE

J’ai perdu mon corps, Xilam pour Netflix

MEILLEURE PRODUCTION SPÉCIALE

Comment dresser votre dragon: Retrouvailles, animation Dreamworks

MEILLEUR SUJET COURT

Oncle Thomas: Compte pour les jours, Regina Pessoa (Ciclope Filmes, Office national du film du Canada, Les Armateurs)

MEILLEUR VR

Bonfire, Baobab Studios

MEILLEUR COMMERCIAL

Le voyage mystique de la télécaster 59 de Jimmy Page, Nexus Studios

MEILLEUR TV / MÉDIAS – ENFANT

Demandez aux Storybots, Jibjab Bros. Studios pour Netflix

MEILLEUR TV / MÉDIAS – ENFANTS

Disney Mickey Mouse

Disney TV Animation / Disney Channel

MEILLEUR TV / MÉDIAS – PUBLIC GÉNÉRAL

Bojack Horseman, Tornante Productions, LLC pour Netflix

MEILLEUR FILM ÉTUDIANT

Le renard et le pigeon,

MEILLEUR FX POUR TV / MEDIA

Amour, mort et robots, flou pour Netflix

MEILLEUR FX POUR LA FONCTIONNALITÉ

Frozen 2, Walt Disney Animation Studios

MEILLEURE ANIMATION DE PERSONNAGE – TV / MÉDIAS

Ses matériaux sombres, BBC Studios

MEILLEURE ANIMATION DE CARACTÈRE – FONCTION ANIMÉE

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

MEILLEURE ANIMATION DE PERSONNAGE – ACTION EN DIRECT

Avengers: Fin de partie, Weta Digital

MEILLEURE ANIMATION DE PERSONNAGE – JEU VIDÉO

Héros indisciplinés, Magic Design Studios

MEILLEUR DESIGN DE PERSONNAGE – TV / MEDIA

Carmen Sandiego, Houghton Mifflin Harcourt Publishing et DHX Media pour Netflix

MEILLEUR DESIGN DE CARACTÈRE – FONCTIONNALITÉ

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

MEILLEURE DIRECTION – TV / MÉDIAS

Disney Mickey Mouse, Disney TV Animation / Disney Channel

MEILLEURE DIRECTION – FONCTIONNALITÉ

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

MEILLEURE MUSIQUE – TV / MEDIA

Amour, mort et robots, flou pour Netflix

MEILLEURE MUSIQUE – FEATURE

J’ai perdu mon corps, Xilam pour Netflix

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION – TV / MÉDIAS

Amour, mort et robots, flou pour Netflix

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION – FONCTIONNALITÉ

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

MEILLEUR STORYBOARD – TV / MEDIA

Carmen Sandiego, Houghton Mifflin Harcourt Publishing et DHX Media pour Netflix

MEILLEUR HISTOIRE – FONCTIONNALITÉ

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

MEILLEURE ACTION VOCALE – TV / MÉDIAS

Bob’s Burgers, 20th Century Fox / Bento Box Entertainment

MEILLEURE ACTION VOCALE – FONCTIONNALITÉ

Frozen 2, Walt Disney Animation Studios

MEILLEUR ÉCRITURE – TV / MÉDIAS

Tuca & Bertie, Tornante Productions, LLC pour Netflix

MEILLEUR ÉCRITURE – FONCTIONNALITÉ

J’ai perdu mon corps, Xilam pour Netflix

MEILLEUR ÉDITORIAL – TV / MÉDIAS

Amour, mort et robots, flou pour Netflix

MEILLEUR ÉDITORIAL – FEATURE

Klaus, Netflix présente une production de The Spa Studios et Atresmedia Cine

