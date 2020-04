Netflix donne aux parents plus de contrôle sur ce que leurs enfants regardent – .

Mardi, Netflix a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental pour son service de streaming.

Les parents ont désormais la possibilité de supprimer des émissions et des films individuels d’un profil Netflix afin qu’ils n’apparaissent dans aucune des listes ou des résultats de recherche suggérés.

La lecture automatique des épisodes peut également être désactivée dans les profils enfants.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Alors que la nouvelle épidémie de coronavirus force des millions d’entre nous à rester à l’intérieur, l’utilisation des services de streaming est montée en flèche. Nous avons tellement de temps pour regarder des émissions et des films, tout comme les innombrables enfants qui restent à la maison de l’école jusqu’à ce que le virus soit maîtrisé. Mais maintenant que vos enfants sont probablement stationnés devant le téléviseur pendant des heures chaque jour, il est plus important que jamais de surveiller ce qu’ils regardent, surtout si vous êtes dans une autre pièce pour essayer de faire du travail. En tant que tel, les dernières fonctionnalités de contrôle parental de Netflix n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment.

L’ajout le plus remarquable est la possibilité d’utiliser le système de classification du pays pour filtrer le contenu que vous ne voulez pas que votre enfant voit. Si vous ne voulez pas que quelque chose destiné aux adultes apparaisse sur un profil, choisissez simplement de bloquer tout le contenu coté R. Vous pouvez également supprimer des émissions ou des films individuels par titre. Si vous ne voulez pas que vos enfants tombent sur Narcos, mais préférez ne pas tout bloquer avec une note similaire, vous pouvez choisir de vous assurer que les séries individuelles n’apparaîtront pas sur ce profil. Si vous êtes prêt à prendre le temps de parcourir l’énorme bibliothèque de Netflix, vous pouvez personnaliser un profil pour ne présenter que le contenu que vous êtes à l’aise avec votre enfant.

Voici quelques-unes des autres fonctionnalités que Netflix a ajoutées à son service de streaming pour les parents cette semaine:

PIN protège les profils individuels pour empêcher les enfants de les utiliser

Examinez facilement les paramètres de chaque profil à l’aide du concentrateur «Profil et contrôle parental» dans les paramètres du compte

Voir ce que leurs enfants regardent dans le profil créé pour eux

Désactiver la lecture automatique des épisodes dans les profils enfants

«Tout le monde peut désormais ajouter ces nouveaux contrôles améliorés à son profil en accédant aux paramètres de compte sur notre mobile ou ordinateur portable», a expliqué Michelle Parsons, chef de produit enfants chez Netflix, dans un article de blog publié aujourd’hui sur le site Web de l’entreprise. «Le choix et le contrôle ont toujours été importants pour nos membres, en particulier les parents. Nous espérons que ces contrôles supplémentaires aideront les parents à faire les bons choix pour leur famille. »

Les cours en personne étant probablement terminés dans de nombreux États pour le reste de l’année scolaire, les parents reçoivent toute l’aide qu’ils peuvent obtenir pour assurer la sécurité et le divertissement de leurs enfants. Avec ces nouvelles fonctionnalités, les parents peuvent au moins se sentir un peu mieux de laisser leurs enfants en charge de la télécommande pendant quelques heures.

Source de l’image: Netflix

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.