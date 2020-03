Netflix Drama ‘Uncorked’: Plot, Cast, Trailer & Netflix Date de sortie

Arrivant sur Netflix plus tard en mars, le prochain drame original Uncorked. Mettant en vedette Mamoudou Athie de The Circle et Courtney B. Vance, star de Hunt for Red October, nous nous attendons à ce que Uncorked soit très apprécié. Voici tout ce que nous savons sur Uncorked, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Uncorked est un prochain drame Netflix Original écrit et réalisé par Prentice Penny. Le long métrage sera le premier film de Penny, ayant déjà réalisé deux épisodes de la série Insecure et deux courts métrages au début des années 2000. La production de Uncorked a été gérée par Mandalay Productions, qui a déjà réalisé des originaux pour Netflix tels que Io et Little Evil.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Uncorked?

Uncorked sera disponible pour diffusion sur Netflix dans le monde entier le 27 mars 2020.

L’original devait faire ses débuts dans le sud-ouest d’ici le sud-ouest de 2020, mais a été retiré en raison de l’épidémie de coronavirus.

Quelle est l’intrigue de Uncorked?

Elijah rêve de devenir maître sommelier et de partager sa passion du vin avec le monde. Malheureusement, le père assidu d’Elijah s’attend à ce que son fils poursuive l’entreprise familiale et prenne le contrôle de son populaire barbecue de Memphis. Déchiré entre la famille et ses rêves, Elijah peine à trouver un équilibre entre les deux.

Qui sont les acteurs de Uncorked?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Uncorked:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? ElijahMamoudou AthieLe Cercle | The Get Down | Le détourLouisCourtney B. VanceLa chasse à l’octobre rouge | Cowboys de l’espace | Esprits dangereuxSylviaNiecy NashReno 911! | Griffes | G-Force Sommelier FrançaisHélène CardonaMiracle Workers | Rêverie | Gilmore Girls: une année dans la vieBrendaKelly JenretteLe conte de la servante | Droits acquis | Frisky DingoLeanMeera Rohit KumbhaniBlack Box | Loners étranges | C’est nousJTBernard David JonesLe maire | Crown Vic | Shitty BoyfriendsMelanieDjinda KaneMarseille | Dernier appel pour nulle part | La station-serviceTBAMatt McGorryOrange est le nouveau noir | Comment échapper au meurtre | JeudiQuand et où le tournage a-t-il eu lieu pour Uncorked?

Le tournage a eu lieu dans la même ville où le film se déroule, Memphis, Tennessee. Le film est terminé depuis un certain temps, après avoir terminé la photographie principale en décembre 2018.

Quelle est la durée d’exécution de Uncorked?

Uncorked a une durée totale d’exécution de 104 minutes.

Quelle est la cote parentale?

Bien que le classement parental n’ait pas été officiellement confirmé, nous nous attendons à ce que le film soit PG-13.

Avez-vous hâte de sortir Uncorked? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!